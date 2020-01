Inhaltsverzeichnis Mit Windows' eingebauter Sandbox sicher Programme ausführen Schnell einsatzbereit Voraussetzungen Mit der Sandbox arbeiten Sandbox vor dem Start konfigurieren

Der Anhang in einer seltsamen Mail, die heruntergeladene Linux-Distribution via Bittorrent, die dubiose Website: Externe Dateien und Websites bergen immer ein Risiko. Ein Erpressungstrojaner könnte etwa Festplatten verschlüsseln und damit Ihr System lahmlegen oder eine Website platziert per Drive-By-Download unerkannt Schadsoftware auf Ihrem Rechner.

Für diese Zweifelsfälle liefert Microsoft in einigen Windows-Editionen eine Sandbox mit. Sie ist standardmäßig deaktiviert, lässt sich aber mit wenigen Klicks einschalten, wenn man die Voraussetzungen für die Virtualisierung erfüllt.

Die Sandbox stellt bei jedem Start eine frische Version von Windows 10 bereit. Per Copy und Paste schiebt man fragwürdige Dateien in die Sandbox und testet sie ohne Risiko. Auch Webseiten lassen sich darüber aufsuchen und ihre Seriosität gefahrlos einschätzen.