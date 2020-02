Inhaltsverzeichnis Mit einem selbstgebauten Open Window Alarm richtig lüften Vorbereitung der Arduino IDE

Strom sparen Umbau des Digispark-Boards Software Artikel in Make Magazin 6/2019 lesen

Auf die Dauer fand ich es nervig, abends trotz Heizung in ein kaltes Badezimmer zu kommen, nur weil ich oder meine Kinder morgens vergessen hatten, das Fenster nach dem Lüften wieder zu schließen. Und nach dem Verlassen des Hauses bei offen gelassenen Fenstern hatte ich den ganzen Tag über immer ein schlechtes Gewissen wegen des erhöhten Sicherheitsrisikos, das Diebe anlocken kann.

Schon für den letzten Winter habe ich mir daher diesen batteriebetriebenen Fenster-Offen-Sensor gebaut. Er meldet den durch ein offenes Fenster verursachten Temperaturabfall per lautstarkem Alarm, mahnt so zum Schließen, ist preiswert, hält ein Jahr mit einer Batterie und alles läuft ganz ohne Cloud und Home Automation.

Der Detektor gibt fünf Minuten nach Öffnen des Fensters Alarm. Damit die Nachbarn nicht zu sehr genervt werden, geht er irgendwann in ein Intervall über – die Sache ist also praxistauglich. Die Detektoren lege ich einfach im Herbst auf die Fensterbänke und erst im Frühjahr werden sie wieder abgeräumt. Es ist in der Zwischenzeit kein Batteriewechsel nötig. Die Energie eines kleinen Akkus oder zweier AAA-Batterien reicht für mindestens eine Saison.