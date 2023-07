Mit gezielter Fotografie kleine Geschichten erzählen und Erinnerungen festhalten

Die Urlaubszeit hat begonnen, vielleicht planen auch Sie eine schöne Reise und überlegen, wofür Sie Ihre Kamera einsetzen wollen. In diesem Text möchte ich Sie anregen, Ihre Fotos zu kleinen Geschichten zusammenzufassen und so von Ihren Ferien zu erzählen. In der kommenden Ausgabe der c't Fotografie (05/23) greifen wir das Geschichtenerzählen in unserer Titelgeschichte wieder auf und erklären, wie man Fotoreportagen im Alltag erstellt.

Erzählen Sie Ihren Urlaub in Bildern

Die Urlaubszeit hat begonnen und vielleicht reisen Sie an faszinierende Orte, besuchen spektakuläre Städte, erkunden entlegene Landschaften. Oder die Familie wünscht sich einen Strandurlaub.

Ob Ferien mit Kindern, eine Wanderung oder ein kulturelles Highlight: Alles ist es wert, erzählt zu werden. Und wer sich beim wohlverdienten Ausruhen im Liegestuhl langweilt, kann schon während der Reise kleine Projekte entwerfen und ausarbeiten. Denn auch diese kreative, aktive Beschäftigung bedeutet Erholung.