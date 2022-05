Inhaltsverzeichnis Mondfinsternis fotografieren: Planung mit App, Tipps und Tricks Im Schnittpunkt Der Ablauf der Finsternis Location-Scouting mit App: Foto-Session planen Fotopraxis - Ausrüstung, Einstellungen, Motivplanung

In den Morgenstunden des 16. Mai 2022 kommt es zu einer totalen Mondfinsternis, die von Europa aus teilweise zu beobachten ist. Leider findet die Totalität mit dem typischen "Blutmond" erst statt, wenn der Mond bei uns schon beinahe untergegangen ist. Gute Fotos kann man aber bereits davor machen. Was zu erwarten ist, und wie man die Fotosession am besten plant, erfahren Sie in diesem Artikel.

Immer wenn der Vollmond durch den Erdschatten läuft, kommt es zu einer sogenannten Mondfinsternis. Da die Mondbahn gegenüber der Bahn der Erde um die Sonne leicht geneigt ist, zieht der Vollmond meist entweder "über" oder "unter" dem Erdschatten hindurch.

Im Schnittpunkt

Zu einer Finsternis kommt es nur, wenn der Vollmond in einem der beiden Schnittpunkte (den sogenannten "Knoten") zwischen Mondbahn und Ekliptik (der scheinbaren Sonnenbahn am Himmel) steht. Dies passiert in der Regel ein- oder zweimal im Jahr, dieses Jahr am 16. Mai und am 8. November.