Inhaltsverzeichnis Motivdatenbank anlegen: Kinder für Grußkarten fotografieren 1. Hintergründe 2. Storytelling 3. Gute Besserung 4. Geldgeschenke – Wunscherfüller 5. Zahlen, Daten, Fakten – Requisiten 6. Urlaubszeit – Wer gießt die Blumen? 7. Sprichworte aufgreifen – Mit Flatlays Geschichten erzählen 8. Gutscheine oder Einladungen zum Essengehen 9. Aufregende Neuigkeiten – Der Sprung ins kalte Wasser 10. Einladung zum Brunch – das Sonntagmorgen-Gefühl Artikel in c't Digitale Fotografie 4/2019 lesen

Der Alltag mit Kindern ist aufregend und voller Überraschungen. Ein Meilenstein löst den nächsten ab und eigentlich möchte man sie alle feiern. Wären da nicht die kleinen Stolpersteine des Lebens, wie volle Terminkalender, Vergesslichkeit oder Bauchschmerzen. Das Leben ist oft hektisch und die Idee, sich Zeit zu nehmen und Freunde und Familie auf eine sehr persönliche Art anzusprechen, rückt in den Hintergrund. Im Alltag kommuniziert man häufig über Kurznachrichten – auch Treffen werden so vereinbart. Damit das nicht so bleibt, geben wir Ihnen einige Anregungen, wie Sie mit fröhlichen Gruß- und Einladungskarten anderen eine Freude machen. Nutzen Sie dafür Motive aus dem bunten Leben ihrer Kinder. Mit einer kleinen Datenbank voller Motive für alle Lebenslagen schöpfen Sie aus einem reichen Bilderschatz. Deshalb empfehle ich Ihnen, Fotos für diesen Zweck beizeiten einzuplanen.

