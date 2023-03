Multi-Diff

Gelegentlich muss ich mehr als drei Versionen einer Textdatei vergleichen. Das ist umständlich, weil ich nur Tools kenne, die Paare oder Drillinge vergleichen. Kennen Sie ein Werkzeug, das vier oder mehr Versionen parallel beherrscht?

Der Editor vim kann auch Dateien vergleichen, in aktuellen Programmversionen bis zu acht parallel. Um Dateien nur zu analysieren, müssen Sie sich nicht besonders mit dem – durchaus gewöhnungsbedürftigen – Programm auskennen. Per vimdiff datei1 datei2 ... starten Sie den Editor direkt im Diff-Modus. Wenn Sie die GUI-Version des Programms installiert haben, funktioniert stattdessen gvimdiff .

Im Editor springen Sie zum nächsten Unterschied, indem Sie "]c" eingeben; per "[c" geht es zurück. Strg+W gefolgt von Pfeil links beziehungsweise Pfeil rechts verschiebt den Cursor zwischen den angezeigten Dateien. In der GUI-Version klappt das auch per Mausklick. Um das Programm zu beenden, können Sie in gvim das Programmmenü nutzen, auf der Kommandozeile tippen Sie dafür ":qa" ein und bestätigen mit Enter.

Wenn das nicht reicht, sollten Sie sich eingehender mit der Bedienung von vim auseinandersetzen.

Im Unterschied zu vielen anderen diff-Tools vergleicht der Editor vim auch mehr als drei Versionen einer Datei – bis zu acht Stück.

Mehr Infos vim-Dokumentation

(syt)