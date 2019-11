Inhaltsverzeichnis Multiparadigmensprache: Programmieren in D Mit Scoped Imports arbeiten

Listing 1: Einfache average-Funktion mit Test

Listing 2: Arraybeispiele Zugriffe auf Arrays Templates Mit Statements arbeiten C++-Code einbinden Artikel in iX 12/2019 lesen

Die Programmiersprache D ist eine Multiparadigmensprache. Sie vereint imperative, objektorientierte, funktionale und generative Programmierung in einer an C angelehnten Syntax, die zu nativen Binärdateien kompiliert wird. Walter Bright veröffentlichte 2001 die erste Version (D1) des Compilers. 2006 schloss sich Andrei Alexandrescu an und übernahm federführend die Entwicklung der D-Standardlaufzeitbibliothek namens Phobos. Im Jahr 2007 löste D2 diese Version der Sprache ab. Seitdem hat sich die Sprache inkrementell in über hundert Veröffentlichungen weiterentwickelt.

Es gibt verschiedene D-Compiler: Der Digital Mars Compiler DMD bildet die Referenzimplementierung, der LLVM D Compiler LDC verbindet das Frontend von DMD mit dem LLVM-Backend und schließlich der GNU D Compiler GDC, der ebenfalls eine Version des DMD-Frontends mit dem GCC-Backend verbindet. Mit der Release 9.1 des GCC ist D eine offiziell von GCC unterstützte Sprache. Dieser Artikel geht auf ausgewählte Fähigkeiten und Konstrukte der Sprache ein.

Das Folgende zeigt eine einfache average -Funktion. Dabei soll die an C angelehnte Syntax das Verständnis der Funktion vereinfachen. D hat eingebaute Unit-Testing-Fähigkeiten. Der mit dem Schlüsselwort unittest beginnende Block testet die average -Funktion. Die Unit-Tests werden vor Eintritt in die main -Funktion ausgeführt, nachdem der Compiler instruiert wurde, sie mit zu übersetzen.