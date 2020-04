Inhaltsverzeichnis Multitalent iPad: In welchen Fällen es ein Notebook ersetzen kann Hardware-Vorteile des iPad

Verbesserte Software Fotos bearbeiten Mailen Surfen Texte schreiben Musik machen Medien abspielen Zeichnen und illustrieren Präsentieren Tabellen kalkulieren iPadOS meistern Artikel in Mac & i 2/2020 lesen

Vom Sofa nehmen, loslegen: Das iPad ist von Beginn an für die schnelle und unkomplizierte Nutzung ausgelegt. Ein MacBook braucht dagegen stets etwas Zeit, um nach dem Aufklappen aufzuwachen. Es ist obendrein größer und schwerer.

Hardware-Vorteile des iPad

Das iPad ist – anders als das MacBook – auf Wunsch mit Mobilfunk erhältlich und verzichtet auf laute Prozessorlüfter, kann aber dennoch bei vielen Aufgaben mehr als mithalten. Nicht ohne Grund ist das iPad als einziges Apple-Gerät Marktführer in seinem Segment und den Geräten der Konkurrenz voraus.

Gerade in letzter Zeit konnte Apple seine eigenen Prozessoren schneller weiterentwickeln und besser für die eigenen Bedürfnisse optimieren als Intel die CPUs der Core-i-Linie, die in den Macs arbeiten. In einigen Disziplinen haben aktuelle iPads insbesondere aus der Pro-Reihe sogar so manchen Mac leistungsmäßig überholt.