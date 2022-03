Inhaltsverzeichnis Musik in jedem Raum: Zehn Multiroom-Systeme im Vergleich Systeme von Amazon bis Yamaha Amazon Apple, Bluesound Bose, Denon HEOS DTS Play-Fi, Google Sonos Teufel Raumfeld, Yamaha MusicCast Fazit Vergleichstabelle

Soll Ihnen die Musik quer durch Wohnung und Haus folgen, bieten sich Multiroom-Lautsprecher an. Per WLAN verbinden Sie sich mit dem Streaming-Dienst, die Steuerung erfolgt per App oder – noch einfacher – per Sprache. Und da sich einzelne Lautsprecher zu Gruppen zusammenfassen lassen, bespielen Sie auf Wunsch mit einem einzigen Befehl gleich mehrere Räume. Möglichkeiten, die weder Bluetooth-Boxen noch 5.1-Anlagen bieten. Deshalb bietet es sich an, ein System für alle Einsatzzwecke anzuschaffen.

Was in der Theorie nach einer leicht umzusetzenden Idee klingt, entpuppt sich bei näherer Betrachtung aber möglicherweise als nicht umsetzbarer Plan. Denn während die Anforderungen an einen kompakten Lautsprecher für den Nachttisch in den meisten Fällen gering ausfallen dürften, sind die Erwartungen an Modelle fürs Heimkino höher. Dünner Mono-Sound reicht hier nicht. Und wollen Sie die Vorteile eines Multiroom-Systems auch beim Kochen in der Küche oder unter der Dusche im Bad nutzen, sollten die Lautsprecher für derartige Einsatzorte geeignet sein. Ohne Schutz vor Wasser und Wasserdampf quittieren Lautsprecher in solchen Räumen schnell den Dienst. Das System der Wahl sollte entsprechend eine möglichst breite Auswahl an Lautsprechern unterstützen.

Systeme von Amazon bis Yamaha

Anhand von zehn weit verbreiteten Multiroom-Systemen zeigen wir, mit welchen Einschränkungen Sie rechnen sollten und für welche Bereiche diese geeignet sind. Grob lassen sich diese zehn Systeme in drei Gruppen unterteilen. Bluesound, Bose, Denon HEOS, Google, Teufel Raumfeld und Yamaha MusicCast sind in sich geschlossen und unterstützen nur eigene Geräte. Amazon und Sonos verfolgen einen offenen Ansatz und unterstützen auch Modelle anderer Hersteller – sofern diese die Freigabe durch Amazon oder Sonos erhalten. Apples Multiroom-System lässt sich ebenfalls als offen einstufen. Denn AirPlay-2-kompatible Lautsprecher können Sie problemlos einbinden. Die dritte Gruppe besteht im Vergleich aus DTS Play-Fi. Dieses System kommt komplett ohne eigene Hardware aus und steht allen Herstellern zur Verfügung.