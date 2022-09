Inhaltsverzeichnis Musik machen mit Midi: Wie Sie mit dem MIDI-Protokoll Klänge produzieren Alt, aber bewährt Hardware Protokoll und Timing Wertebereich und Datenübertragung Gemeinsamkeiten, Unterschiede und mehr Loslegen Artikel in Make Magazin 6/2017 lesen

Selbst wenn Sie mit Musikmachen eher nichts am Hut haben: Ein preiswerter Klangerzeuger für wenige Euro eröffnet ganz neue Möglichkeiten, interaktive Spielzeuge, Kunstwerke, Ausstellungsstücke oder Alltagsgegenstände aufzuwerten.

MIDI ist in seiner Grundfunktion so einfach, dass schon der kleinste Arduino orchestrale Klangwelten erschaffen kann – ganz einfach mit dem Abschicken einiger Bytes über die serielle Schnittstelle. Wie wäre es also mit einem Geräuschemacher für Spiele und Spielzeug, einem Klangteppich-Zufallsgenerator oder einer launischen Melodie-Türklingel?

Großer Unterschied zum Abspielen einer MP3-Datei: Man kann aktiv in die gespielten Noten eingreifen, einzelne Instrumente beliebig auswechseln und mühelos die Geschwindigkeit einer Melodie verändern. Mit etwas musikalischem Background können Sie sogar Musik per Rechenalgorithmen erzeugen: Ein Spielzeug könnte beispielsweise auf seine Umwelt reagieren und abhängig von Licht und Temperatur traurige oder beschwingte Weisen zu Gehör bringen.