NFC-Transponder identifizieren

Die Artikelstrecke über die Hacking-Gadgets war sehr interessant, aber auch erschreckend. Bei der Lektüre des Abschnitts über den Kartenkloner habe ich mich gefragt, ob es nicht auch ein Gadget gibt, das lediglich den Kartentyp ausgibt. Ich habe von meinem Arbeitgeber mehrere Transponder (vermutlich alle mit 13,56 MHz), die aber offenbar unterschiedliche Standards haben oder verschiedene Protokolle fahren. Während ein Transponder die Tür öffnet und am Drucker anlernbar ist, kann ich mich mit dem zweiten zwar am Drucker anmelden, für die Tür lässt er sich aber nicht im System hinterlegen. Gibt es etwas, das mir hierbei weiterhilft, wenn Karten beziehungsweise Transponder nachgekauft werden müssen, ich also die Kompatibilität prüfen will?

Wenn es sich tatsächlich um 13,56 MHz handelt, können Sie den Kartentyp wahrscheinlich mit einem NFC-fähigen Handy und der Android-App NFC Tools herausfinden. Den Downloadlink haben wir für Sie bereit gestellt. Falls die App nicht anspringt, können Sie mit dem im Artikel erwähnten RF Field Detector (unter 20 Euro) überprüfen, ob das System tatsächlich auf dieser Frequenz arbeitet oder ob Sie sich im Low-Frequency-Bereich umsehen müssen (125 kHz).

Alles, was darüber hinaus geht, wird schnell kompliziert: Wenn Sie Low und High Frequency abdecken möchten, greifen Sie am besten zu dem RFID-Multifunktionstool Proxmark, das beide Bereiche unterstützt. Ein solches ist auch in dem im Heft vorgestellten iCopy-XS verbaut. Bei AliExpress können Sie relativ günstige Nachbauten dieser Open-Source-Hardware erwerben. Proxmark wird über ein eigenes Kommadozeilentool gesteuert.

Der RF Field Detector signalisiert mit einer farbigen LED, ob ein NFC-Sender in der Nähe ist und in welchem Frequenzbereich er funkt.

(rei)