Inhaltsverzeichnis NFC: Apples erweiterte Nahfunk-Unterstützung in Apps nutzen Bevor es los geht



Den ersten Tag einlesen NFC-Tag beschreiben Hintergrund: Was ist NFC? Artikel in Mac & i 1/2020 lesen

Das CoreNFC-Framework in iOS 13 ermöglicht das Schreiben von Informationen oder das Absetzen von APDU-Kommandos. Dabei nutzt Apple den NDEF-Standard (NFC Data Exchange Format), welcher vom NFC-Forum spezifiziert wurde.

Damit eine App die neuen Funktionen mit einem NFC-Tag nutzen kann, braucht es ein iPhone ab Version 7 sowie iOS 13 oder neuer. Bis heute sprechen weder iPads noch Macs NFC.

Bevor es los geht

Um mit NFC-Tags unter iOS zu arbeiten, müssen Entwickler einige Vorkehrungen treffen. Zunächst müssen Sie in Xcode ab Version 11.3 in den Projekteinstellungen unter „Signing & Capabilities“ die Fähigkeit „Near Field Communication Tag Reading“ einschalten. Darüber hinaus braucht es einen Hinweis in der App, damit der Anwender nachvollziehen kann, warum die App einen NFC-Tag überhaupt scannen will. Hierzu legt der Entwickler in der info.plist eine entsprechende NFCReaderUsageDescription an.