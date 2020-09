Inhaltsverzeichnis Bauanleitung Laderegler: Nabendynamo lädt Powerbank, das Smartphone oder Tablet Der Nabendynamo Die Ladeschaltung Was liefert die Ladeschaltung? Fazit Artikel in Make Magazin 4/2020 lesen

Viele Radfahrer haben mittlerweile eine richtige Lichtmaschine an Bord, einen Nabendynamo. Diese sehr zuverlässigen Dynamos haben einen Wirkungsgrad, mit dem sie nicht nur die Fahrradbeleuchtung versorgen, sondern auch den Saft für Smartphones oder Tablets liefern können. So kann man auf jeder Fahrradtour Navigations-Apps mit stromfressender GPS-Unterstützung laufen lassen, ohne fürchten zu müssen, dass der Akku nicht ausreicht.

Für diesen Zweck gibt es sehr viele fertige Geräte – meist in Form von USB-Ladereglern – mit deren Hilfe man die am Nabendynamo anstehende Spannung in die für das Smartphone passende Form bringen kann. Es ist aber auch möglich, einen solchen Laderegler selbst sehr kostengünstig zu bauen. Die entsprechende Schaltung ist ganz einfach und kommt mit sehr wenigen Bauelementen aus. Bevor wir die Ladeschaltung vorstellen und erläutern, zeigen wir wie ein Nabendynamo eigentlich funktioniert.