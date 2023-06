Nachhaltige Fernseher dringend gesucht

Ich möchte beim Kauf eines neuen Fernsehers gern auf Nachhaltigkeit achten. Kann ich vorab herausfinden, wie hoch die Leistungsaufnahme ist und wie lange der TV-Hersteller Software-Updates liefert oder Ersatzteile bereithält?

Gemäß der EU-Verordnung 2019/2013 müssen die Hersteller ein Produktdatenblatt bereitstellen, das genau solche Informationen enthält. Der einfachste Weg dahin ist das Energieeffizienzlabel, das alle Händler gut sichtbar am Gerät anbringen müssen. Auf dem können Sie sofort den Leistungsbedarf Ihres potenziellen neuen Fernsehers erkennen: Die Angabe XX kWh/1000h nennt den Energiebedarf pro 1000 Stunden und XX zugleich die Leistungsaufnahme in Watt, jeweils für den Standard-TV-Betrieb (SDR) und etwas versteckt in kleinerer Schrift für den kontraststärkeren HDR-Modus.

Außerdem findet sich oben rechts auf dem Energieeffizienzlabel ein QR-Code, mit dem Sie das zugehörige Produktdatenblatt abrufen können. Dieses enthält außer den Energiedaten Details zur Auflösung, zur Bildwiederholfrequenz (Panelrefresh) und dem Paneltyp und erklärt, wie lange der TV-Hersteller Software-Updates und Ersatzteile bereithält und generell Support leistet. Händler müssen das Produktdatenblatt auch auf ihren Webseiten anbieten; sie tun das meist prominent ganz oben auf der jeweiligen Produktseite, oft verknüpft mit einem Hinweis auf das Energieeffizienzlabel, das Sie so ebenfalls einsehen können.

Das Energieeffizienzlabel muss im Laden gut sichtbar auf allen Produkten angebracht und auch online zur Verfügung gestellt werden. Über den QR-Code kommt man ans Produktdatenblatt.

(uk)