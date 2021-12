Inhaltsverzeichnis Nachtfotografie und Blaue Stunde: Motivwelten am Hamburger Hafen Zwei Gesichter Organisation und Gestaltungstipps Die Nordroute Die Südroute Artikel in c't Fotografie 8/2021 lesen

Der Hamburger Hafen schläft nie. Rund um die Uhr herrscht nicht nur Schiffsverkehr, sondern auch geschäftiges Treiben im ehemaligen Freihafen, an den Containerterminals, auf den Werften, in den Docks, aber auch in der Gastronomie und der Partyszene an den Landungsbrücken. Damit sind der Abend, die Blaue Stunde und auch die einbrechende Nacht gute Zeiten für eine Fototour durch den Hamburger Hafen.

Denn wenn das Licht nachlässt, werden unattraktive Industrieflächen unsichtbar, Containerterminals, Kräne, Stapler und Brücken im Industriehafen beginnen dagegen zu leuchten und das touristische Leben entlang der Landungsbrücken bis zur Elbphilharmonie füllt den Ort mit einer einzigartigen Atmosphäre.

Einige Bilder dieses Artikels wurden während vergangener Blue Port Events aufgenommen. Die Lichtinstallation des Künstlers Michael Batz findet seit 2008 parallel zu den "Hamburger Cruise Days" statt. Coronabedingt musste dieses Event 2021 ausfallen. Eine Neuauflage soll jedoch in der Zeit vom 19. bis 22. August 2022 stattfinden. Der Blue Port ist aber auch den Rest des Jahres gegenwärtig, denn viele Ausflugsschiffe haben die blaue Beleuchtung gar nicht erst abgelegt und "machen ganzjährig blau".