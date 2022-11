Inhaltsverzeichnis Netzwerk-Monitoring: Ping und Traceroute richtig interpretieren Antwortzeiten und Traceroute Ping und Routing Angriffspunkt Artikel in c't 24/2022 lesen

Unter den Befehlen für Netzwerkanalysen gehören Ping und Traceroute zu den am häufigsten verwendeten. Die Ping-Funktion ist schnell beschrieben: Mittels ping <hostname|ip> schicken Sie ICMP-Pakete vom Typ Echo-Request vom Client zu einem Ziel. Das Ziel antwortet mit Echo-Reply-Paketen. Im Konsolenfenster erscheint dann unter anderem die Antwortzeit in Millisekunden (ms). Sie gibt an, wie viel Zeit vom Versenden bis zum Empfang der Quittung verstrichen ist. Und sie gibt die genaue Dauer eines Ende-zu-Ende-Dialogs an, die Round Trip Time, RTT.

Wenn Sie Ping eine Weile laufen lassen (unter Windows mit dem Parameter -t , unter Unix standardmäßig bis zum Abbruch per Strg+C), werden etwaige Stausituationen auf der betreffenden Internet-Strecke beziehungsweise Lastprobleme des angepingten Servers sichtbar. Aber Achtung: Ob eine entfernte Applikation überlastet ist oder nicht antwortet, darüber verrät Ping nichts.