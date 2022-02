Inhaltsverzeichnis Netzwerküberwachung für zu Hause: Nagios auf dem Raspberry Pi einrichten Technische Voraussetzungen für die Installation E-Mail-Benachrichtigung einrichten Endgeräte über NRPE überwachen RasPi-Überwachung

Alles, was eine IP-Adresse hat, hängt an Ihrem Heimnetz: Computer, Smartphones, Tablets, Smart-TVs und Smart-Home-Geräte. Da ist es umso wichtiger, dass die Kommunikation stets reibungslos funktioniert, egal ob über WLAN oder Kabel. Ein Monitoring-System erlaubt Ihnen einen tiefen Einblick in das Geschehen im Netzwerk, und das rund um die Uhr.

Der Aufwand, den Sie für solch ein System betreiben müssen, ist nicht einmal groß. Auch die Investitionen, die Sie tätigen müssen, halten sich im Rahmen. Eines der bekanntesten Tools zur Netzwerküberwachung ist Nagios. Es ist Open-Source und läuft auch auf einem kleinen Raspberry Pi. Möglich macht das die Monitoring-Distribution NEMS Linux – ein angepasstes und vorkonfiguriertes Nagios-Core-Image, das deren Entwickler gratis zur Verfügung stellen.

Lernen Sie Schritt für Schritt, wie Sie Nagios und NEMS Linux auf einem Raspberry Pi installieren, optimal konfigurieren und eine effiziente Überwachung Ihres Netzwerks und der angeschlossenen Dienste und Geräte implementieren.