Inhaltsverzeichnis Neuerungen in SwiftUI: Mehr aus Apples GUI-Framework herausholen Verbesserte Texteingaben mit FocusState

Keyboard-Toolbar und Markdown-Support Swipe Actions in Listen und Materials AsyncImage, Refreshable- und Task-Modifier Searchable-Modifier, weitere Neuerungen Artikel in Mac & i 6/2021 lesen

Auch auf der WWDC 2021 gehörte das noch junge Framework, mit dem man Bedienoberflächen für alle Apple-Geräte entwickeln kann, zu den Highlights. In mehreren Session-Videos stellte Apple eine Vielzahl an Neuerungen und Optimierungen von SwiftUI vor.

All diese neuen und aktualisierten Features von SwiftUI sind Teil von Xcode 13. Sie können sie nur in den neuesten Versionen der Apple-Betriebssysteme verwenden, sprich mit iOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 und tvOS 15. Zu diesem Zweck setzen Sie entweder das Deployment-Target Ihrer Apps entsprechend in den Project-Settings unter Info hoch oder prüfen beim Einsatz neuer Funktionen im Code, ob der Anwender die App auf den neuesten Betriebssystemversionen gestartet hat.

Alle neuen SwiftUI-Features detailliert in diesem Artikel unterzubringen und die Besonderheiten zu beschreiben, würde den verfügbaren Rahmen sprengen. Aus diesem Grund finden Sie im Folgenden eine Auswahl spannender neuer Funktionen, die den Entwickler-Alltag mit SwiftUI erheblich erleichtern können.