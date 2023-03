Inhaltsverzeichnis Node-RED: Daten über Netzwerkprotokolle abrufen Daten von einem Server im Netz abrufen Grundlagen von HTTP-Verbindungen Die Nodes nutzen UDP-out-Node und UDP-in-Node Der tcp-request-Node Der http-request-Node Beispiel 1: Infos über aktuelle Luftqualität abrufen Beispiel 2: Bitcoin-Kurse anzeigen lassen

Netzwerke bestehen grundsätzlich aus Geräten, die drahtlos oder kabelgebunden miteinander verbunden sind. Damit die Geräte in Beziehung treten können, brauchen sie eine Basis, auf der sie sich verständigen können. Diese Basis bilden Netzwerkprotokolle, die den Austausch von Daten zwischen den verbundenen Systemen anhand von Vereinbarungen regeln.

Jedoch erfordert der Nachrichtenaustausch häufig ein Zusammenspiel verschiedener Protokolle mit unterschiedlichen Aufgaben – etwa über diverse Internetprotokollfamilien. Diese Protokolle sind in Schichten organisiert, um die mit dem Austausch verbundene Komplexität beherrschen zu können.

Die Knoten in Node-RED wählen im Hintergrund das passende Protokoll aus und setzen es gezielt ein. Dennoch bietet es sich an, die Grundlagen von Netzwerken zu kennen, um zu verstehen, was im Hintergrund abläuft. Dieser redaktionell bearbeitete Artikel aus dem Buch "Node-RED – Das umfassende Handbuch" befasst sich mit diesen Grundlagen und erklärt Ihnen anhand zweier Beispiele, wie Sie Daten über Netzwerkprotokolle aufrufen.