Inhaltsverzeichnis Node-Red: PoE-Geräte per Netzwerkprotokoll SNMP ein- und ausschalten Object Identifiers SNMP einrichten Artikel in c't 6/2023 lesen

Es klingt nach wenig: 4 Watt für einen WLAN-Access-Point, 2 Watt für ein VoIP-Telefon, 3 Watt für eine IP-Kamera. Doch auch in kleinen und mittleren Unternehmen summieren sich kleine Leistungen schnell bis in den Kilowattbereich. Ob nun 10 oder 1000 Watt: Energieverschwendung kostet Geld. Nachts und am Wochenende dürfen IP-Telefone und Access-Points gerne aus bleiben, und wenn man daheim ist, brauchts keine laufende Kamera im Flur.

Unternehmen und semiprofessionelle Heim-Admins setzen bevorzugt Netzwerk-Switches mit Power over Ethernet (PoE) ein, um die genannten Geräte per Netzwerkkabel mit Spannung zu versorgen. Besitzen die Switches Verwaltungsfunktionen per Telnet, SSH oder Webinterface, versteht er meist auch das "Simple Network Management Protocol", kurz SNMP. Über das herstellerunabhängige Verwaltungsprotokoll kann man bei vielen Geräten unter anderem die PoE-Versorgung einzelner Ports (de)aktivieren – ideal, um Geräte an- und auszuschalten.

Wir zeigen, wie Sie das mit der Flussdiagrammsteuerung Node-Red erledigen. Dank der vielen fertigen Integrationen und der Freiheit, herstellerunabhängig Schnittstellen in Node-Red hinzuzufügen, kann man nahezu beliebige Datenlieferanten für Schaltentscheidungen nutzen – etwa GPS-Tracker mit Geofences. Prüfen Sie vorab, ob SNMP im Datenblatt Ihres Switches erwähnt wird.