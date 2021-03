Inhaltsverzeichnis Notebook-Kaufberatung 2021: Alles, was Sie für den Kauf wissen müssen Bildschirm bedingt Gehäuse Display-Qualität Spieletauglichkeit Prozessoren Leitungsaufnahme und Laufzeiten Garantieoptionen Zusammenfassung und Kategorientabelle Artikel in c't 7/2021 lesen

Wer mit größeren Anschaffungen hadert, weil er Fehlkäufe fürchtet, dem darf hinsichtlich Notebooks der größte Stein vom Herzen fallen: Es handelt sich grundsätzlich um eine ausgereifte Produktkategorie. Die allermeisten Mobilrechner funktionieren zumindest so, wie Sie jeder aktuelle Neuwagen von A nach B bringt. Die Schlagzahl neuer Geräte und Funktionen ist bei IT aber ungleich höher als bei Autos, weshalb dieser Überblick über aktuelle Komponenten und Trends beim Einkauf hilft.

Zudem übersetzen wir Anforderungen in technische Spezifikationen, auf die Sie Ihren nächsten Kauf abstimmen können: Im Markt tummeln sich viele Notebooks mit individuellen Besonderheiten, die nicht jeder braucht. Oder um im Bild zu bleiben: Wer häufig Kisten transportiert, für den ist ein schnittiges Sport-Coupé nicht die erste Wahl – und ein Kastenwagen kostet womöglich weniger. Ein Kombi taugt wiederum für vieles, aber kaum für Rennstrecken.

Dass Sie in diesem Artikel viel Wissen rund um Notebooks finden und weniger konkrete Geräteempfehlungen, ist nicht zuletzt der aktuellen Marktlage geschuldet: Er herrscht sowohl an einzelnen Komponenten als auch an daraus zusammengebauten Notebooks ein starker Mangel, während die globale Logistik am Limit arbeitet. Niemand kann deshalb seriös voraussagen, wann ein spezielles Notebookmodell wieder verfügbar sein mag, wenn man es gerade bei keinem Händler mehr findet. Mit dem Wissen aus diesem Artikel können Sie aber selbst das zum Kaufzeitpunkt verfügbare Marktangebot einordnen, um das Gerät zu finden, dass am besten zu Ihren Ansprüchen passt.