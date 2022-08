Notepad und Tabulatoren

Ich finde das neue Notepad in Windows 11 großartig – allein dass ich Änderungen in mehreren Schritten rückgängig machen kann, ist Gold wert. Leider gibt es aber auch einen erheblichen Nachteil: Die Tab-Größe ist von ehemals acht auf vier Zeichen gesunken. Das wiederum bedeutet, dass all meine Textdateien nun optisch falsch formatiert sind. Gibt es einen Weg, dem neuen Notepad ebenso den Acht-Zeichen-Abstand aufzuzwingen?

Tatsächlich verhält sich das neue Notepad an der Stelle komplett anders als sein Vorgänger. Die Breite der Tabs bemisst es nicht nach Zeichen, sondern sie ist fest auf einen halben Zoll festgelegt und lässt sich unseres Wissens auch nicht ändern. Dabei handelt es sich um ein logisches Maß, das je nach Displaygröße und globaler Skalierung anders ausfallen kann, wenn Sie es mit einem Lineal auf Ihrem Bildschirm nachmessen würden.

Wie vielen Zeichen das entspricht, hängt von der im Notepad eingestellten Schriftart und -größe sowie von der Zoom-Stufe ab. Die vier Zeichen, die Sie beobachtet haben, sind also mehr oder weniger Zufall. Sie können versuchen, mit einer anderen Schrift (in den Einstellungen) und einem anderen Zoom (im Ansicht-Menü) die gewohnte Formatierung wieder herzustellen. Bei unseren Versuchen hat sich die Anzeige mit der Schriftart "Consolas Regular" in 10 Punkt und einem um zwei Stufen verkleinerten Zoom als brauchbar erwiesen. In allen Kombinationen, bei denen die Tabs einigermaßen stimmten, sah die Schrift aber recht klein aus. Außerdem merkt sich Notepad die eingestellte Zoom-Stufe nicht beim Beenden.

Wenn Sie einen Editor brauchen, bei dem die Tabulatoren einer bestimmten Zeichenzahl entsprechen, ist das Windows-11-Notepad nicht die beste Wahl. Empfehlenswerte kostenlose Alternativen sind die Programme Notepad++, PSPad oder – vor allem, wenn Sie häufig Programmtext oder Skripte bearbeiten – Microsofts Visual Studio Code.

(hos)