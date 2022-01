Inhaltsverzeichnis Notfall-Windows: Tipps zum Booten, Laufwerk entsperren und Treiber installieren Spezialversion Drive Snapshot Booten, Laufwerkübersicht und Netzwerkverbindung Netzlaufwerk verbinden, Treiberinstallation und BitLocker-Laufwerk Windows-Kennwort, Bootloader und Lizenzschlüssel Artikel in c't 2/2022 lesen

Nachdem Sie den Stick mit dem c’t-Notfall-Windows eingerichtet haben, ist er einsatzbereit. Dieser Artikel führt Sie Schritt für Schritt durch alles hindurch: wie Sie vom Stick booten, wie Sie sich einen Überblick verschaffen, die Onlineverbindung aktivieren und gegebenenfalls dafür nötige Treiber nachinstallieren, wie Sie BitLocker-geschützte Laufwerke entsperren und so weiter. Weitere Schritt-für-Schritt-Anleitungen helfen Ihnen beim Restaurieren des Bootloaders und beim Zurücksetzen eines vergessenen Windows-Kennworts.

In unserem Notfallsystem stecken Werkzeuge zum Beheben vieler weiterer Probleme, eine Übersicht finden Sie in der Tabelle auf der letzten Seite. Zudem finden Sie in diesem Artikel eine Literaturliste mit Verweisen auf viele weitere Praxis- und Grundlagenartikel rund um unser Notfallsystem. Zwei Themen allerdings kommen in diesem Artikel nicht vor. Der Virensuche, dem wohl wichtigsten Einsatzgebiet, widmen wir den Artikel "Viren suchen und beseitigen". Den Abschluss dieser Strecke bilden "Tipps zum Booten, Laufwerk entsperren und Treiber installieren".

Ein Tipp für Plus- und Digital-Abonnenten: Laden Sie die Beiträge und jene, auf die die Literaturliste verweist, als PDF auf den Stick mit dem Notfallsystem. Dann haben Sie sie im Ernstfall immer gleich parat.