Inhaltsverzeichnis Notfall-Windows aus der Sandbox einsatzfähig machen und nutzen Sandbox einsatzfähig machen Bausatz in der Sandbox Funktionstests Universell nutzen Fazit Artikel in c't 6/2022 lesen

Um Software getrennt vom eigentlichen Betriebssystem zu testen, sodass sie keinen Schaden anrichten kann, bieten sich virtuelle Maschinen (VMs) an. Doch es geht einfacher: Eine Sandbox stellt ähnlich wie eine VM eine separat laufende, isolierte Umgebung bereit, die unabhängig vom eigentlichen Betriebssystem als abgekapselter Prozess läuft. Anders als VMs muss man sie nicht selbst bestücken. Bei jedem Start erhält man ein frisches Exemplar – wie ein gerade eben installiertes Betriebssystem. Das heißt, dass Änderungen in der Sandbox beim Beenden verworfen werden. Eine Sandbox-Umgebung bringen Windows 10 und 11 in der Pro-, Enterprise- und Education-Ausgabe mit und sie ist mit wenigen Klicks eingerichtet.

Der Bausatz für unser c’t-Notfall-Windows, war leider immer mal wieder für eine negative Überraschung gut – und ist prädestiniert, um in einer Wegwerfumgebung ausgeführt zu werden: Bei der in c’t 26/2015 veröffentlichten Fassung blieb bei einem fehlerhaften Abbruch des Bauvorgangs ein Treiber in den Windows-Eingeweiden hängen (wimmount.sys), der anschließend das Installieren von Upgrades verhinderte. Ein Jahr später verwürfelte der Bausatz aus c’t 26/2016 in Registry-Einträgen abgelegten Pfade für die .NET-Umgebung.

Wir klärten über die Probleme auf und lieferten Hilfestellung beim Lösen. Für die folgenden Versionen erweiterten wir unsere Tests unter anderem um solche, die Änderungen an einer Windows-Installation erkennen. Mancher Leser ist seitdem trotzdem skeptisch und nutzt vorsichtshalber virtuelle Maschinen, um darin den Bausatz auszuführen. Dieses Jahr berichteten Leser im Projekt-Forum, dass sie zum Bauen die in Windows eingebaute Sandbox benutzt hatten. Die ist dafür viel cooler, weil man sie nicht wie eine VM erst aufwendig einrichten muss, sondern mit wenigen Klicks direkt nutzen kann.