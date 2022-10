Inhaltsverzeichnis Notizen, Links und mehr mit Wakelet organisieren: kostenlose Web-App im Test Sammlung anlegen Sammlungen sortieren Fazit Artikel in c't 22/2022 lesen

Wakelet eignet sich für vielfältige Szenarien. Sie reichen von der alternativen Lesezeichenverwaltung für den Browser, über digitales Storytelling bis zur Vorbereitung des nächsten Workshops.

Das folgende Beispiel zeigt, wie man die Webanwendung zur Urlaubsplanung nutzt, wenn die mal wieder umfangreicher wird. Etwa wenn Sie eine Reise mit dem Camper durch Südschweden machen wollen und dazu vorher Informationen zu Zielen, Routen und Stellplätzen sammeln und sortieren möchten. Unterwegs können Sie das auch mit den Mobil-Apps für Android (Download) und iOS (Download) erledigen.

Die Wakelet-Anmeldung klappt, indem man ein bestehendes Konto bei Apple, Clever, Facebook, Google oder Microsoft verbindet, was aus Datenschutzgründen nicht empfehlenswert ist. Besser ist es, ein separates Mailkonto für Wakelet zu erstellen. Im schulischen Kontext wird Wakelet häufig als Alternative zu Padlet genannt. In der englischsprachigen Datenschutzerklärung gibt Wakelet jedoch an, Daten an Drittanbieter in den USA zu übermitteln. Damit scheidet das Werkzeug für den Unterrichtseinsatz aus und taugt maximal als Sammelmappe für die eigene Unterrichtsplanung. Wer dagegen auch im Unterricht eine Onlinepinnwand einsetzen will, der sollte sich Taskcards anschauen, das Nutzerdaten auf Servern in Deutschland speichert beziehungsweise angibt, Daten ausschließlich innerhalb der EU zu verarbeiten.