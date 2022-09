Numpy in Termux installieren

Ich wollte in der Termux-Konsole das Python-Modul Numpy mit dem Befehl pipenv install numpy installieren. Das schlägt aber mit der folgenden Fehlermeldung fehl: SystemError: One of the required function to build numpy is not available (the list is ['sin', 'cos', 'tan', 'sinh', 'cosh', 'tanh', 'fabs', 'floor', 'ceil', 'sqrt', 'log10', 'log', 'exp', 'asin', 'acos', 'atan', 'fmod', 'modf', 'frexp', 'ldexp']) Warum fehlen da Funktionen?

Der Fehler tritt auf, weil die Installationsroutine in Termux nicht gegen libm linkt. Das lässt sich aber beheben, indem man die Umgebungsvariable MATHLIB per Hand setzt. Das geht, indem man sie einfach vor den Installationsbefehl schreibt:

bash MATHLIB="m" pipenv install numpy

Dann sollten alle mathematischen Funktionen verfügbar sein.

(pmk)