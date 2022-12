OneDrive-Freigabe im Windows-Explorer ansehen

Mir wurde via OneDrive ein Ordner freigegeben. Ich kann zwar per Webbrowser darauf zugreifen und auch Dateien darin öffnen und bearbeiten, das ist mir aber zu umständlich. Gibt es eine Möglichkeit, dass ich auch freigegebene Ordner und Dateien in meinem Windows-Explorer angezeigt bekomme?

Ja, das ist sogar sehr einfach: Markieren Sie den freigegebenen Ordner im Webbrowser. Klicken Sie dann im oberen Menü auf "Verknüpfung zu ‚Meine Dateien‘ hinzufügen". Das wars schon. Der Ordner sollte nun im Explorer in Ihrem OneDrive-Ordner auftauchen.

(swi)