OneNote: Link zur App statt zur Browserversion

Ich möchte von einem anderen Programm aus, zum Beispiel auf einer Trello-Karte, auf eine Notizseite in OneNote verlinken. Den Link in OneNote zu erzeugen und in Trello einzufügen, klappt auch. Allerdings öffnet der immer die Browser-Version von OneNote und nicht die lokal installierte OneNote-App. Lässt sich das ändern?

OneNote packt immer zwei Links in die Zwischenablage; einen für die Webversion, den anderen zum lokal installierten OneNote. Manche Programme, etwa Outlook, fügen beide Links aus der Zwischenablage ein und lassen so die Wahl zwischen Browserversion und lokalem OneNote. Andere Anwendungen, beispielsweise Trello, fügen jedoch nur die erste URL ein, die sie in der Zwischenablage finden – das ist die zur Web-App.

Eine mögliche Abhilfe ist, dass Sie den Inhalt der Zwischenablage zuerst mit einem Editor, etwa dem Windows-eigenen, modifizieren. Fügen Sie den Linkblock darin ein und finden Sie die zweite URL. Die erkennen Sie am vorangestellten "onenote:https://". Markieren und kopieren Sie nur diese URL in die Zwischenablage und fügen Sie sie in Trello ein. Ein Klick darauf öffnet wie gewünscht die lokal installierte OneNote-App.

Etwas eleganter geht es mit dem kostenlosen Scripting-Tool AutoHotkey. Anstatt den Link im Zielprogramm mit Strg+V einzufügen, starten Sie das Skript mit der in der ersten Zeile festgelegten Tastenkombination, im Beispiel ist das Windows+Alt+V. Das folgende Skript entfernt die Web-App-URL aus der Zwischenablage und fügt nur die verbleibende "onenote:"-URL ins aktuelle Programm ein.

#!v:: Link := clipboard Pos := InStr(Link, "onenote:") App_Link := SubStr(Link, Pos) clipboard := App_Link Send

Noch ein wichtiger Hinweis: Zumindest Nutzer von Microsoft Office haben zwei OneNote-Versionen, die ältere Desktop-App (mit horizontalen Tabs und Dateimenü) und die Windows-10-UWP-App. Welche vom Link gestartet wird, bestimmt der Windows-Protokoll-Handler. Den passen Sie in den Windows-Einstellungen unter "Apps/Standard-Apps/Standard-Apps nach Protokoll auswählen" an. Suchen Sie den Eintrag "ONENOTE/URL:OneNote-Protokoll" und wählen Sie rechts die gewünschte OneNote-Version.

Leider funktioniert der Trick mit der manipulierten Zwischenablage nicht bei allen Programmen, in denen man Links einfügen kann. Manche davon ignorieren den Windows-Protokoll-Handler und rufen direkt den Standard-Webbrowser mit der URL auf. Der startet dann seinerseits die lokale App, gegebenenfalls nach einer vorherigen Sicherheitsabfrage. Wieder andere Programme akzeptieren die mit "onenote://" beginnende URL überhaupt nicht als Link, etwa MS Teams. Bei denen ist der Trick leider hinfällig.

Kopieren Sie eine Seite oder einen Abschnitt als Link aus OneNote in die Zwischenablage, landen darin zwei URLs. Die erste führt zur OneNote-WebApp, die zweite (im Bild markiert) zum lokal installierten OneNote-Client.

(swi)