Online-Spiele zurückgeben – das sollten Sie beachten

Egal, ob ungewolltes Weihnachtsgeschenk oder Fehlkauf – Es kann vorkommen, dass Sie ein Online-Spiel zurückgeben möchten. Glücklicherweise ist das bei den meisten Spiele-Stores auch ohne Probleme möglich. Trotzdem sollten Sie dabei einige Dinge beachten. Beim Kauf eines Online-Spiels müssen Sie in der Regel nämlich erstmal auf Ihr gesetzliches Widerrufsrecht verzichten. Was das für die Rückgabe bedeutet und wie Sie bei den einzelnen Plattformen am besten vorgehen, erklären wir Ihnen in dieser FAQ.

Welche Rechte habe ich bei der Rückgabe von Online-Spielen?

Theoretisch haben Sie wie bei allen Internet-Käufen auch bei Online-Spielen ein gesetzliches Widerrufsrecht. In der Praxis können Sie Produkte damit 14 Tage lang gegen den vollen Kaufpreis zurückgeben, solange Sie sie noch nicht übermäßig genutzt haben. Allerdings müssen Sie bei den meisten Game-Stores einem Widerrufsausschluss zustimmen, bevor Sie ein Online-Spiel kaufen können. Damit verzichten Sie erstmal auf Ihr gesetzliches 14-tägiges Rückgaberecht.

Bei den meisten Plattformen können Sie sich allerdings auf eine recht große Kulanz verlassen. Die ist freiwillig und lässt sich daher häufig nur schwer durchsetzen – wenn ein Kunde dem Widerrufsausschluss zugestimmt hat, muss er sich bei Rückerstattungen nach den Regeln der Plattform richten.

Übrigens: Die gesetzliche Gewährleistung bleibt von einem Widerrufsausschluss in der Regel unberührt. Ist ein Online-Spiel also defekt, muss der Store das Spiel reparieren oder, wenn das nicht möglich ist, den Kaufpreis erstatten.

Nutzer müssen im Epic Games Store einem Widerrufsausschluss zustimmen, bevor sie ein Spiel kaufen können - so wie in den meisten Game-Stores.

An wen Sie sich für eine Rückerstattung wenden, hängt davon ab, wo Sie ein Spiel gekauft haben. Das ist vor allem dann relevant, wenn Sie ein Spiel im Laden kaufen, in der Verpackung aber nur einen Download-Code etwa für den PlayStation- oder Xbox-Store erhalten. Auch wenn das Spiel dann über den Online-Store der Konsole geladen wurde, wenden Sie sich für eine Rückerstattung oder Reklamation an den Laden, in dem Sie das Spiel gekauft haben.

Tipp: Die meisten Läden akzeptieren eine Rückgabe von Spielen nur, wenn die Schutzfolie um die Spielverpackung noch unbeschädigt ist. Das soll Missbrauch vorbeugen.

Im Folgenden erklären wir Ihnen, welche Rückgabebedingungen Sie bei den großen Game-Stores jeweils beachten müssen und wie Sie bei der Rückgabe am besten vorgehen. Springen Sie einfach zu dem Store, der für Sie relevant ist.

Wie kann ich bei Steam Spiele zurückgeben?

Steam ist bei der Rückerstattung von Käufen recht kulant, hat aber klare Regeln. Normalerweise können Sie Inhalte zurückgeben, die Sie in den letzten 14 Tagen gekauft und nicht mehr als zwei Stunden gespielt haben. Steam verweigert allerdings Rückerstattungen bei Spielen, in denen der Nutzer durch das Anti-Cheat-System beim Betrügen erwischt und daraufhin gesperrt wurde.

Ansonsten gibt es noch einige Sonderfälle: Vorbestellungen können bis zum Erscheinungsdatum ohne Probleme zurückgegeben werden; nach der Veröffentlichung können Käufer ein Spiel 14 Tage zurückgeben, solange sie es nicht mehr als zwei Stunden gespielt haben. Spieleentwickler können optional festlegen, dass Sie auch In-App-Käufe mit digitalen Verbrauchsgegenständen zurückgeben dürfen, sofern Sie diese noch nicht konsumiert oder verändert haben. Auch Abonnements können Sie zurückgeben - allerdings nur 48 Stunden nach dem Start eines Abrechnungszeitraums und nur, wenn das Abo noch nicht genutzt wurde.

Rückerstattungen können Sie bei Steam direkt über die Desktop-App beantragen. Eine ausführliche Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Screenshots dazu finden Sie in unserem Tipp zur Spiel-Rückgabe bei Steam.

Öffnen Sie Steam und klicken Sie in der Leiste oben auf den Reiter "Hilfe". Im Dropdown-Menü müssen Sie nun "Steam-Support" auswählen. Auf der Steam-Support-Seite gehen Sie unten auf "Spiele, Software usw.". Geben Sie dann in die Suchleiste den Namen des Spiels ein, welches Sie zurückgeben möchten. Ihnen werden jetzt letzte Einkäufe angezeigt, auf die der eingegebene Suchbegriff zutrifft. Klicken Sie auf das Produkt, das Sie gerne zurückgeben möchten. Scrollen Sie auf der Produktseite nach unten und klicken Sie auf "Ich möchte eine Rückerstattung beantragen". Ihnen wird noch einmal eine Übersicht des Spiels angezeigt. Hier können Sie unter anderem die Spielzeit und das Kaufdatum einsehen. Klicken Sie auf "Ich möchte eine Rückerstattung beantragen". Jetzt müssen Sie einstellen, auf welche Weise Sie Ihr Geld zurückerhalten möchten: Entweder als Steam-Guthaben oder über die für den Kauf benutzte Zahlungsart. Weiter unten können Sie Steam mitteilen, warum Sie das Spiel zurückgeben möchten. Sie können eine Begründung aus dem Dropdown-Menü auswählen und noch einen eigenen Hinweis hinterlassen. Klicken Sie dann auf "Antrag einreichen". Der Steam-Support bearbeitet diesen und meldet sich dann per E-Mail bei Ihnen, wenn eine Entscheidung über die Rückgabe erfolgt ist.

Wie kann ich im Epic Games Store Spiele zurückgeben?

Die Voraussetzungen für die Rückgabe eines Spiels sind bei Epic Games fast identisch zu denen bei Steam. Sie können nur solche Inhalte zurückgeben, die Sie in den letzten 14 Tagen gekauft und nicht mehr als zwei Stunden gespielt haben. Wer beim Betrügen in einem Spiel erwischt und daraufhin gesperrt wird, kann es nicht mehr zurückgeben.

Bei Epic Games gibt es ebenfalls Sonderfälle: Vorbestellungen können Sie jederzeit vor dem Erscheinungsdatum zurückgeben; nach dem Erscheinungsdatum haben Sie 14 Tage Zeit, um eine Rückerstattung zu beantragen. Auch dabei dürfen Sie das Spiel nicht länger als zwei Stunden gespielt haben. Digitale Verbrauchsgegenstände wie Loot-Boxen oder Booster können Sie grundsätzlich nicht zurückgeben.

Die Rückerstattung geht am schnellsten, wenn Sie sie selbstständig einleiten:

Öffnen Sie epicgames.com und melden Sie sich an. Klicken Sie oben rechts auf Ihr Profil-Icon und wählen Sie „Konto“. Anschließend gehen Sie links in der Seitenleiste auf „Transaktionen“. Klicken Sie auf einen Kauf, der rückerstattet werden soll. Wählen Sie hier „Rückerstattung“.

Ist im letzten Schritt der Button „Rückerstattung“ nicht verfügbar, bleibt Ihnen noch ein zweiter Weg:

Öffnen Sie dieses Epic-Games-Kontaktformular und wählen Sie „Kontaktiere uns“ an. Klicken Sie auf „Anmelden“ und melden Sie sich dann mit dem Konto an, mit dem Sie den Epic-Games-Kauf ausgeführt haben. Geben Sie optional Ihren Epic-Games-Anzeigenamen ein. Das ist nicht verpflichtend, hilft aber ggf. bei der Zuordnung des Kaufs. Hinterlegen Sie eine E-Mail-Adresse für den weiteren Kontakt. Beschreiben Sie darunter Ihr Problem: Bitten Sie um eine Rückerstattung, nennen Sie dabei den genauen Namen des Spiels und geben Sie ggf. den Grund für die Rückerstattung, das Kaufdatum und die Bestellnummer an. Letztere finden Sie in der Bestellbestätigung, die Sie nach dem Kauf des Spiels erhalten haben. Klicken Sie zum Schluss auf „Absenden“. Eine Antwort auf Ihre Anfrage erhalten Sie an die E-Mail-Adresse, die Sie im vierten Schritt angegeben haben. Die Bearbeitung kann allerdings einige Tage dauern.

Wie kann ich bei GOG Spiele zurückgeben?

Im Vergleich zu den anderen Anbietern ist GOG besonders kulant. Hier können Sie Spiele, die Sie in den letzten 30 Tagen gekauft haben, zurückgeben – und zwar egal, ob Sie diese bereits heruntergeladen, gestartet oder gespielt haben. Allerdings behält sich GOG das Recht vor, eine Rückerstattung abzulehnen oder die gesamten Regelungen zu ändern, wenn dieses System ausgenutzt wird.

Auch GOG berücksichtigt Sonderfälle: Vorbestellungen können Sie vor dem Erscheinungsdatum jederzeit zurückgeben. Nach der Veröffentlichung können Sie das Spiel 30 Tage lang zurückgeben, unabhängig davon, ob Sie es heruntergeladen oder gespielt haben. Spiele in der Entwicklung (Early Access) können Sie ohne Angabe von Gründen 30 Tage nach dem Kauf zurückgeben.

Wie Epic Games bietet auch GOG zwei Wege zur Rückgabe von Spielen. Wir empfehlen, zunächst den ersten Weg zu versuchen, da dieser unkomplizierter ist und den Prozess beschleunigt.

Melden Sie sich auf gog.com an. Klicken Sie oben in der Menüleiste auf Ihr Profil und wählen Sie „Bestellungen und Einstellungen“. Gehen Sie links in der Seitenleiste auf „Bisherige Bestellungen“. Spiele, die für eine Rückerstattung qualifiziert sind, werden mit einem grünen Schild gekennzeichnet. Klicken Sie unter dem Spiel, das Sie zurückgeben möchten, auf „Um eine Rückerstattung bitten“. Wählen Sie im folgenden Schritt einen Grund für die Rückerstattung aus und legen Sie eine Methode für die Rückzahlung fest. Eine Erstattung als GOG-Guthaben erfolgt schneller, die Erstattung an die ursprüngliche Zahlungsmethode dauert etwas länger. Klicken Sie auf „Einreichen“. Die Bearbeitung der Anfrage kann je nach ausgewählter Erstattungsmethode bis zu 30 Tage dauern.

Ist Ihr Spiel im vierten Schritt nicht für eine selbstständige Rückerstattung geeignet, können Sie manuell eine Rückerstattung beantragen.

Öffnen Sie diese GOG-Support Website. Geben Sie eine E-Mail-Adresse für den weiteren Kontakt ein. Idealerweise ist das die Adresse, die in Ihrem GOG-Konto hinterlegt ist – so wird die Zuordnung des Kaufs vereinfacht. Geben Sie, wenn möglich, die Bestellnummer an. Diese finden Sie in der E-Mail, die Sie nach dem Kauf des Spiels erhalten haben. Wählen Sie im Dropdown-Menü bei „Art des Problems“ den Punkt „Rückerstattung und Rückgaben“ aus. Bitten Sie in Betreff und Nachricht um eine Rückerstattung. Geben Sie dabei ggf. auch nützliche Informationen wie das Kaufdatum oder einen guten Grund für die Rückgabe an. Klicken Sie auf „Einreichen“. Eine Antwort auf die Anfrage erhalten Sie an die E-Mail-Adresse, die Sie in Schritt 2 angegeben haben. Die Bearbeitung der Anfrage kann einige Tage in Anspruch nehmen.

Wie kann ich auf einer Playstation Spiele zurückgeben?

Auch auf der PlayStation können Sie Games zurückgeben. Dieses Rückgaberecht gilt für Inhalte, die Sie in den letzten 14 Tagen gekauft haben. Allerdings dürfen Sie weder das Spiel noch den Download des Spiels gestartet haben.

Auch hier gibt es Sonderfälle: Bei Vorbestellungen ist das Kaufdatum wichtig: Käufe, die 14 Tage oder länger vor dem Erscheinungsdatum des Games getätigt wurden, können Sie bis zum Erscheinungsdatum selbst zurückgeben. Haben Sie das Spiel weniger als 14 Tage vor dem Erscheinungsdatum gekauft, können Sie es innerhalb von 14 Tagen nach dem Kaufdatum zurückgeben, solange Sie den Download dafür noch nicht gestartet haben. Stornieren Sie Ihre Vorbestellung, verlieren Sie zudem auch den Zugriff auf zusätzliche Inhalte, die vor dem Erscheinungsdatum des Spiels veröffentlicht wurden.

Wenn Sie ein Abonnement über den PlayStation Store abgeschlossen haben, können Sie dieses ebenfalls bis 14 Tage nach dem Kauf zurückgeben. Gegebenenfalls reduziert Sony aber die Rückerstattung, wenn Sie die Inhalte aus dem Abonnement bereits genutzt haben. Sie sollten zudem beachten, dass auch ein Testzeitraum in die Frist von 14 Tagen fällt. Rechnen Sie deshalb die Frist immer ab dem Kaufdatum.

Der dritte Sonderfall sind virtuelle Verbrauchsgegenstände wie Loot-Boxen oder Booster. Wenn Sie diese Gegenstände außerhalb eines Spiels, also durch den PSN Store, gekauft haben, können Sie sie bis zum nächsten Spielstart wieder zurückgeben. Haben Sie die Verbrauchsgegenstände aber direkt im Spiel über einen In-Game-Shop gekauft, werden diese direkt aktiviert und können nicht zurückgegeben werden.

Um ein Game oder einen anderen digitalen Inhalt im PlayStation Store zurückzugeben, müssen Sie folgendermaßen vorgehen:

Öffnen Sie die PlayStation-Support-Website. Klicken Sie auf den Punkt „PS Store und Rückerstattungen“ und wählen Sie anschließend „PS Store-Rückerstattungen“ aus. Wählen Sie „E-Mail“ als Kontaktmöglichkeit aus. Im Dropdown-Menü entscheiden Sie sich für „Rückerstattungen, Gutscheine und Zahlungen“. Als Nächstes geben Sie als Grund „Anfrage einer Rückerstattung“ an. Als untergeordneten Grund wählen Sie die Begründung für die Rückerstattung aus. Im Bereich „Über dich“ geben Sie nun Ihren Namen, Ihre PSN-Online-ID und die zugehörige E-Mail-Adresse an. Außerdem müssen Sie eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer als Kontaktmöglichkeit hinterlassen. Geben Sie unter „Über deine Anfrage“ weitere Details zu Ihrem Kauf ein: Den genauen Namen des Spiels, DLCs oder anderen Inhaltes, den Sie zurückgeben möchten, das Kaufdatum und die Transaktions-Nummer. Letztere können Sie unter account.sonyentertainmentnetwork.com im Bereich „Transaktionsverlauf“ einsehen. Bitten Sie unter „Anfragedetails“ um die Rückerstattung und geben Sie den genauen Grund dafür an Klicken Sie zum Schluss auf „Senden“, um Ihr Rückgabe-Gesuch einzureichen. Die Rückmeldung auf Ihre Anfrage erfolgt per E-Mail, im Regelfall innerhalb von drei Werktagen. Eine Rückerstattung erhalten Sie üblicherweise als PSN-Guthaben und nicht auf Ihre ursprüngliche Zahlungsart.

Wie kann ich auf einer Xbox Spiele zurückgeben?

Auch auf der Xbox können Sie Spiele grundsätzlich zurückgeben. Dabei gilt eine Rückgabe-Frist von 14 Tagen nach Kauf. Microsofts Richtlinien für eine Rückgabe sind aber leider etwas schwammig: Sie dürfen nur Spiele zurückgeben, in denen Sie noch „nicht viel Spielzeit“ gesammelt haben. Was „nicht viel Spielzeit“ bedeutet, wird im Einzelfall entschieden. Außerdem behält sich Microsoft vor, Rückgaben zu verweigern, wenn Nutzer das System missbrauchen.

Genau wie bei der PlayStation gibt es auch hier Sonderfälle bei Vorbestellungen und virtuellen Verbrauchsgegenständen. Wenn Sie eine Vorbestellung mehr als zehn Tage vor dem Erscheinungsdatum getätigt haben, kann der Kauf bis zum Release problemlos storniert werden. Wenn Sie die Bestellung weniger als zehn Tage vor dem Erscheinungsdatum gekauft haben, müssen Sie eine Rückerstattung beantragen und haben dafür 14 Tage ab Kaufdatum Zeit. Virtuelle Verbrauchsgegenstände können in der Regel nur zurückgegeben werden, wenn diese noch nicht eingelöst oder verwendet wurden.

Und so können Sie Games oder andere digitale Inhalte auf der Xbox zurückgeben:

Melden Sie sich auf der Xbox-Rückgabeseite mit dem Konto an, über das der Kauf getätigt wurde. Wählen Sie dann den Kauf aus, den Sie zurückgeben möchten und klicken Sie auf „Erstattung anfordern“.

Ist das Spiel, das Sie zurückgeben möchten, nicht in der Liste aufgeführt, folgen Sie dieser Anleitung:

Öffnen Sie diese Xbox-Support-Website und melden Sie sich mit dem Xbox-Account an, mit dem Sie den Kauf getätigt haben. Geben Sie den Namen des Spiels sowie die Bestellnummer an. Letztere finden Sie unter https://account.microsoft.com/billing/orders. Geben Sie außerdem einen Grund für die Rückerstattung und eine E-Mail-Adresse für den weiteren Kontakt an. Klicken Sie auf „Absenden“. Der weitere Kontakt erfolgt dann über die angegebene E-Mail-Adresse.

Wie kann ich auf einer Nintendo Switch Spiele zurückgeben?

Bei Nintendo haben Sie aktuell keine Möglichkeit, eine Rückerstattung im eShop anzufordern. Dies wird immer wieder von Fans gefordert, Nintendo beruft sich aber auf die Widerrufsausschlüsse, die vor dem Kauf abgeschlossen werden. Bei jedem Kauf müssen Sie als Käufer nämlich ein Rückgaberecht ausschließen, da Nintendo seinen Teil des Kaufvertrags unmittelbar nach der Bestellung erfüllt. So haben Sie als Kunde nicht das Recht, den Inhalt wieder zurückzugeben.

Eine Ausnahme gibt es allerdings: Wenn das Spiel defekt ist, also nicht richtig auf der Konsole funktioniert, gilt die gesetzliche Gewährleistung. In diesem Fall können Sie sich an den Nintendo-Kundenservice wenden:

Rufen Sie die Website des Nintendo-Kundenservice auf. Wählen Sie bei „Benötigen Sie weiterhin unsere Hilfe?“ die Kategorie „Nintendo eShop-Käufe und Rückerstattungen“ aus. Als Thema legen Sie dann „Herunterladbare Inhalte funktionieren nicht fehlerfrei“ fest. Mit einem Klick auf „Nintendo-Kundenservice kontaktieren“ gelangen Sie dann in ein Kontaktformular. Dieses füllen Sie mit den erforderlichen Daten aus, geben unter „Problembeschreibung“ möglichst genau an, wie und weshalb das Spiel nicht funktioniert und berufen sich gegebenenfalls auf die gesetzliche Gewährleistung. Über „Fortsetzen“ gelangen Sie noch einmal in eine Übersicht Ihrer Anfrage. Haben Sie alles korrekt und vollständig ausgefüllt, können Sie diese jetzt absenden.

(anka)