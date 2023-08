Inhaltsverzeichnis Online-Trading: Die wichtigsten Fragen vor dem ersten Investment in ETFs und Co. Was ist Online-Trading?

Was sind die Voraussetzungen fürs Trading?

Was ist ein Depot?

Welche Aufgabe hat das Verrechnungskonto?

Womit kann gehandelt werden?

Was sind ETFs und CFDs?

Was ist der Unterschied zwischen einem ausschüttenden und einem thesaurierenden ETF?

Welche Trading-Plattformen gibt es und worauf gilt es zu achten?

Welche Trading-Strategien gibt es und worin unterscheiden sie sich?

Müssen Trading-Gewinne versteuert werden?

Kann man Trading kostenlos lernen?

Mit welchen Kosten ist beim Online-Trading zu rechnen?

Banken, Sparkassen und Neo-Broker versprechen mit Online-Trading einen bequemen Einstieg in die Welt von ETFs, Aktien, CFDs und anderen Anlagearten. Was sich hinter diesen Begriffen versteckt, welche Rolle das Finanzamt spielt und andere grundlegende Fragen beantwortet diese FAQ.

Was ist Online-Trading?

Unter Trading versteht man jeglichen Handel an Finanzmärkten mit der Absicht, Gewinne zu erzielen. In welche Finanzprodukte – etwa Aktien, Anleihen oder Fonds – Sie konkret investieren, ist dabei unerheblich. Der Zusatz Online beschreibt die Tatsache, dass der Handel über das Internet stattfindet – also etwa per Smartphone-App, Browser oder über eine spezielle Software. Da mittlerweile ein großer Teil des Handels online abgewickelt wird, gilt Trading inzwischen als Synonym für Online-Trading.

Was sind die Voraussetzungen fürs Trading?

Für die ersten Schritte benötigen Sie abgesehen vom entsprechenden Kapital lediglich einen Internet-Zugang. Anschließend können Sie den passenden Broker auswählen. Das kann Ihre Hausbank, eine andere Bank oder ein Neobroker sein. Letztere beschränken sich in der Regel auf online verwaltete Depots, weitere Finanzdienstleistungen wie Girokonten oder Kredite bieten nur sehr wenige an. Neobroker bieten häufig nur den Zugang per Smartphone-App an, Banken und Sparkassen setzen immer auch auf den Zugang per Browser.