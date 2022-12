Inhaltsverzeichnis OpenStreetMap: Karten für Wahoo-Fahrradnavis erzeugen, anpassen und erweitern Vorbereitung und Vorschau Karten aufs Gerät übertragen Design und Zusatzinfos Freie Auswahl für POIs Fazit Artikel in c't 26/2022 lesen

Auf Fahrradnavis möchte man sich verlassen, denn Navigationsfehler nerven und kosten Zeit. Eine Voraussetzung dafür sind gute Karten sowie Wegeführungen, wie sie auch Ortskundige fahren würden. Beides hängt von möglichst aktuellem Kartenmaterial ab. Waren früher Karten-Updates eine Goldgrube für die Anbieter, so sind sie heutzutage vielfach durch den Kaufpreis abgedeckt, und das für die Lebensdauer des Geräts. Dabei stützen sich die Hersteller vielfach auf OpenStreetMap-Karten.

Allerdings: Frische Karten gibt es nur in größeren Abständen und die Updates kommen allzu oft zu spät für die absolvierte Radtour, bei der man wegen veralteter Karten falsch abgebogen ist. Dass die OpenStreetMap-Karten stets aktueller sind als die Karten auf dem Radnavi, bemerken alle, die Routen auf Routenportalen planen. Die nachfolgende Anleitung beschreibt, wie Sie am Computer (tages-)aktuelle Karten für Wahoo-Geräte erzeugen.

Ein Disclaimer vorweg: Das Rendern einer solchen Karte braucht einiges an Rechenzeit, sodass Sie sich am besten auf tatsächlich nötige Ausschnitte beschränken. Die für unser Kochrezept nötige Softwareplattform läuft auf allen gängigen Betriebssystemen. Die Karten sowie andere Dateien schiebt man nach dem Rendern per USB auf den Massenspeicher des Elemnt oder Bolt. Sollte das schiefgehen oder eine Karte kaputt sein, spielen Sie einfach den ursprünglichen Stand mit der Wahoo-Companion-App wieder zurück. Das können Sie auch tun, wenn die im Folgenden gebastelte Kartendarstellung auf dem Gerät nicht so gut aussieht wie gehofft. Backups der Originaldateien sind daher in jedem Fall eine gute Idee.