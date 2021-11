Inhaltsverzeichnis Apple iMac G4 beschleunigen: So ersetzen Sie die PATA-Platte durch eine SSD Zerlegen

Der Plan, die unangenehm pfeifende Platte des iMac durch eine SSD zu ersetzen, war an der Kaffeemaschine mit dem Kollegen Dölle schnell ausgebrütet. Dem direkten Austausch der Platte durch eine gängige SSD, die ja nicht mal groß sein muss, stand allerdings etwas entgegen: Der alte Mac hat wie viele Computer aus dieser Zeit noch keinen SATA-Anschluss, sondern verwendet Parallel-ATA (PATA). Das ließ sich leicht herausfinden, noch ohne das Gerät zu öffnen. Man braucht für das Unterfangen also einen Adapter.

Zerlegen

Wie man den alten iMac zerlegt, dokumentiert die iFixit-Website für viele andere Modelle auch im Detail. Hier folgen ein paar zusätzliche Tipps dafür. Sie benötigen einige Spezialbits (Torx 9 und 15), um den Alu-Blechdeckel am Boden zu entfernen und dann die Schrauben zu lösen, die die Halbkugel des Gehäuses mit dem eigentlichen Boden verbinden. Die 15- und 17-Zoll-Geräte sind dabei ähnlich aufgebaut. Die Bilder der Anleitung zeigen, dass man den Bildschirm dabei am besten flach auf den Tisch legt, sodass man bequem an den Boden der Kugel herankommt.

Die Halbkugel und der Boden bestehen aus massivem, kunststoffüberzogenem Alu und sind entsprechend schwer. Wenn Sie die Alu-Bodenplatte und die darunter verborgenen Schrauben entfernt haben, können Sie den Boden vorsichtig von der Kugel lösen: Ein in der Kugel fest montierter Stecker wird dabei aus der Platine herausgezogen – aufgrund dieser Verbindung sollten Sie den Boden nicht verdrehen, sondern ausschließlich vorsichtig daran ziehen.