PIN für den E-Perso vergessen

Beim Versuch, in das Elster-Portal einzuloggen, habe ich festgestellt, dass ich die PIN für meinen E-Perso verbummelt habe. Bei uns sind Termine beim Einwohnermeldeamt erst in mehreren Monaten zu haben. Gibt es einen schnelleren Weg online?

Sie können einen sogenannten PIN-Rücksetzbrief bestellen, mit dessen Hilfe Sie die vergessene PIN neu setzen können. Dazu benötigen Sie lediglich Ihren Personalausweis mit eID-Funktion, ein Smartphone mit NFC-Schnittstelle und die AusweisApp2. Rufen Sie dort "Meine PIN ändern" auf und wählen Sie "PIN unbekannt". Daraufhin ruft die App einen externen Link auf, unter dem Sie die Bestellung auslösen können.

In unserem Test gelang uns das nicht auf Anhieb, weil sich der dazu notwendige eID-Link auf dem Smartphone nicht aufrufen ließ. In diesem Fall gibt es einen Workaround: Benutzen Sie das Smartphone als externen eID-Leser für Ihren Windows-PC. Dazu müssen Sie lediglich die AusweisApp2 auf beiden Geräten installieren und aufrufen. Am Smartphone, also dem Leser, rufen Sie unter "Fernzugriff" die Funktion "Kopplung starten" auf, suchen Sie anschließend in der App am PC unter "Einstellungen/Smartphone als Kartenleser" das Gerät und klicken Sie darauf. Nun müssen Sie nur noch den am Smartphone angezeigten Kopplungscode eingeben, damit sich die Geräte verbinden. Anschließend können Sie am PC den PIN-Rücksetzbrief anfordern, der an Ihre aktuelle Meldeadresse geht.

Sobald Sie Ihre PIN mithilfe des Briefs neu eingerichtet haben, können Sie sich mit der eID nicht nur bei Elster identifizieren, sondern auch, wenn Sie Prepaid-Karten aktivieren oder Bankkonten eröffnen. Außerdem erspart Ihnen der Einsatz der eID bei vielen Behörden das persönliche Erscheinen.

Um ein Smartphone mit NFC-Schnittstelle als externen eID-Leser für den PC zu verwenden, müssen Sie einen dort angezeigten Code am PC eingeben.

(uma)