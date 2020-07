Inhaltsverzeichnis Pan, Tilt und Zoom: Kamerasteuerung übers Netzwerk Keypad-Gehäuse Arduino-Programmierung Systemd Service Unit Installation Artikel in Make Magazin 3/2020 lesen

Neben Licht, Steckdosen, Heizkörperthermostaten sowie Fenster- und Türkontakten zählen auch Netzwerkkameras zur beliebten Smart-Home-Ausstattung. Viele dieser Geräte dürfte vor Kurzem der Osterhase versteckt haben. Auch mein Mann hat mir vor einiger Zeit eine Außenkamera geschenkt. Die Wahl fiel dabei auf die INSTAR IN-9010 Full-HD. Bei dieser handelt es sich um eine wetterfeste Netzwerkkamera mit PTZ-Funktion (siehe Kasten). Sie gestattet mir, meine Schildkröte in ihrem Außengehege sowohl in der Mittagspause wie während Dienst- oder Urlaubsreisen übers Internet zu beobachten.

Außerdem zeige ich den RTSP-Stream der Kamera über einen in der Küche verbauten Raspberry Pi auf einem 7-Zoll-Display an. Um das komplette Außengehege meiner Schildkröte einsehen zu können, war zur Steuerung der Kamera aber weiterhin ein Laptop oder ein Handy notwendig. Dieser unglückliche Zustand brachte mich auf die Idee, eine einfache Steuerungsmöglichkeit zu entwickeln und direkt neben dem kleinen Display zu platzieren.

Kurzinfo Steuerung einer netzwerkfähigen Pan-Tilt-Zoom-Kamera über ein 4×4-Keypad und ohne Cloud

Kommunikation zwischen Raspberry Pi und Arduino

Erstellung einer udev-Regel und einer Systemd Service Unit Checkliste Zeitaufwand: 10 bis 12 Stunden für den 3D-Druck, 3 bis 4 Stunden für die Montage und Installation

10 bis 12 Stunden für den 3D-Druck, 3 bis 4 Stunden für die Montage und Installation Kosten: etwa 90 Euro

etwa 90 Euro Programmieren: Grundkenntnisse Arduino und Raspberry Pi

Grundkenntnisse Arduino und Raspberry Pi Elektronik: Verkabeln des Keypads

Verkabeln des Keypads Löten: Anlöten der LEDs und des USB-Steckers

Anlöten der LEDs und des USB-Steckers 3D-Druck: Druck des Gehäuses Material Raspberry Pi 2, 3 oder 4

Micro-USB-Netzteil 5V, 2,5A oder 3A

5V, 2,5A oder 3A Originaler Arduino Nano

4 LEDs 3mm Durchmesser

3mm Durchmesser Wippschalter Größe 19,4mm × 13,0mm

Größe 19,4mm × 13,0mm 4×4 Membrane-Keypad

Mini-USB-Kabel 3 Meter lang

3 Meter lang Kabelverschraubung M10

M10 Widerstand 330Ω

4 Schrauben M3 × 8mm

M3 × 8mm Jumperkabel Stecker auf Buchse, etwa 15cm

Stecker auf Buchse, etwa 15cm Schrumpfschlauch

optional: selbstklebende Gerätefüße Werkzeug 3D-Drucker

Lötkolben und Zubehör

Heißklebepistole

Inbusschlüsselsatz

Nach kurzer Überlegung habe ich mich für ein 4×4 Membrane Keypad (also einen Zahlenblock mit Folientastatur) als Eingabegerät entschieden. Dieses wird über USB an den vorhandenen Raspberry Pi angeschlossen, damit dieser die Steuerungsbefehle an die Kamera versendet.