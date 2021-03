Inhaltsverzeichnis Vielseitig schreiben mit Apples Pages Multifunktionales Beispiel

St(e)ilvorlage

Konzentriert arbeiten Sortierungen und Aufzählungen Seitenwechsel und Abschnitte

Wer einen Mac oder ein iPad nutzt, der ist mit dem kostenlosen Pages bestens ausgerüstet für lange Texte, die mehrere Seiten umspannen. Apple hat das hauseigene Schreibwerkzeug von vornherein aus Nutzersicht gestaltet. Die Gestaltungs- und Formatierungsoptionen halten sich beim Schreibprozess vornehm zurück, erscheinen jedoch bei Bedarf in aufgeräumten Paletten, sobald Sie Ihre Inhalte formschön zur Geltung bringen wollen.

Word ist, was den Funktionsumfang angeht, auch auf dem Mac der Platzhirsch bei der Textverarbeitung, kostet jedoch jährliche Abo-Gebühren. Andere Titel sind perfekt zugeschnitten für Spezialaufgaben. Pages punktet mit problemlosem Wechsel zwischen macOS und iOS, Dateiablage per iOS und vor allem der eingängigen Bedienung, die auch Computer-Neulingen den Einstieg erleichtern. Wir geben zahlreiche Tipps, wie man die App am besten nutzt.

Intuitiv fügen Sie Bilder hinzu, legen Tabellen an und erzeugen Grafiken. Mithilfe einer umfangreichen Formenbibliothek entstehen Illustrationen und Schaubilder. Dank iCloud-Freigabe und Korrekturmodus arbeitet man gemeinsam oder holt sich wertvolles Feedback ein.