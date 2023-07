Inhaltsverzeichnis Passiver Hitzeschutz: So halten Sie Ihr Haus im Sommer ohne Klimaanlage kühl Im Durchschnitt 0, im Alltag doof Aufheizende Elemente und wie man dagegen vorgeht Kühltricks und Praxisbeispiel Fazit

Wieder einmal gehe ich von Ihrer grundsätzlichen Mündigkeit aus, um die Einleitung zu verkürzen. Ihnen ist bekannt, dass Sie eine Klimaanlage (Ratgeber) kaufen könnten, die für kalte Luft im Haus sorgt.

Aber was, wenn Sie vorher zunächst die Möglichkeiten passiven Hitzeschutzes voll ausreizen möchten? Was, wenn Sie Klimaanlagen-Energiekosten und -Laufzeit minimierem möchten? Was, wenn Sie zur Miete wohnen wie die meisten Deutschen?

Dann sind Sie hier richtig bei der Diskussion darum, wie Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung mit passiven Methoden möglichst kühl halten.