Inhaltsverzeichnis Performance-Optimierung von Internetseiten: So legen Sie den Website-Turbo ein PageSpeed Insights Core Web Vitals: Was bedeuten LCP, FCP & Co.? Analyse mit Entwickler-Tools der Browser Lazy Loading: Inhalte später laden WebP statt JPG und PNG verwenden Caching von Inhalten verbessern Aus dynamisch wird statisch Fazit: So gelingt die schnelle Website Artikel in Mac & i 7/2022 lesen

Immer wieder zeigen Untersuchungen, welchen Einfluss zu langsames Laden auf den Erfolg einer Website hat. Müssen Kunden zu lange warten, bis sich eine Seite aufbaut, sind sie genervt und brechen den Kauf ab. Zudem zählt die Ladegeschwindigkeit zu den SEO-Faktoren, sodass lahme Angebote in den Suchergebnissen nach unten rutschen. Es gibt also genügend Gründe, warum man das eigene Webprojekt dahingehend optimieren sollte. Das gilt auch, wenn Sie keine Produkte verkaufen und lediglich eine kleine Zielgruppe mit Informationen versorgen. Diese treue Leserschaft sollten Sie nicht vergraulen.

Glücklicherweise befinden Sie sich bei der Ladezeit-Optimierung in der komfortablen Position, auf viele leistungsfähige Tools zurückgreifen zu können, die häufig entweder kostenlos oder zumindest preiswert sind.

kurz & knapp Performance-Optimierung wird immer wichtiger und wirkt sich in verschiedenen Bereichen aus.

Mit den passenden Tools erkennt man schnell, was die Website ausbremst.

Nicht alle möglichen Optimierungsmaßnahmen sind gleich effektiv und sinnvoll.

Bei Bildern besteht oft das größte Einsparungspotenzial.

Wie so oft ist die Auswahl an Werkzeugen riesig, wir konzentrieren uns in diesem Artikel auf die prominentesten Vertreter für Windows und macOS sowie für den Browser. Wir stellen sie zunächst vor und gehen dann in die Details. Sie müssen nicht alle genannten Analyse- und Optimierungswerkzeuge verwenden. Nutzen Sie die Kombination, die Ihnen am besten zusagt. Gelegentlich sollten Sie dennoch auch einen Blick in andere Tools werfen, um das Gesamtbild zu vervollständigen und um mal über den Tellerrand zu schauen. Über den Webcode am Ende des Artikels finden Sie alle Links und Downloads.