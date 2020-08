Inhaltsverzeichnis Photoshop-Workshop: Frei Verformen Workshop: Frei Verformen Artikel in c't Digitale Fotografie 4/2020 lesen

Wollen Sie Bilder oder Bildteile schnell skalieren, nutzen Sie die Tastenkombination Strg / Cmd + T für den Befehl Frei Transformieren. Es entsteht ein Transformationsrahmen mit diversen Ankerpunkten, an denen Sie das Bild vergrößern und verkleinern können. Fotos und Textrahmen werden dabei automatisch proportional skaliert – also nicht versehentlich heraus verzerrt. Dieses Verhalten der freien Transformation ist relativ neu und dürfte für langjährige Photoshop-Nutzer und auch Anwender anderer Programme ungewohnt sein. Bei Bedarf lässt sich das Verhalten in den Voreinstellungen revidieren. Drücken Sie die Shift-Taste, wird hingegen unproportional skaliert, und halten Sie die Alt-Taste, startet die Skalierung aus der Mitte heraus.

Der Befehl Frei Transformieren bietet noch weitere Funktionen, die Sie über die rechte Maustaste erreichen:

Drehen. Rotieren Sie außerhalb des Transformationsrahmens relativ zum Referenzpunkt in der Mitte des Objektes. Das klappt auch ohne Rechtsklick während des Skalieren. Wenn Sie den Mauszeiger leicht außerhalb des Transformationsrahmens in die Nähe einer Ecke bewegen, erscheint ein Drehpfeil. Rotieren Sie damit frei oder – bei gedrückter Shift-Taste – in 15-Grad-Schritten.