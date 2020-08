Inhaltsverzeichnis Photoshop-Workshop: Perspektivisch Verformen Workshop: Perspektivische Verformung Artikel in c't Digitale Fotografie 4/2020 lesen

Perspektivische Transformationen sind auf unterschiedliche Art und Weise möglich. Neben der Option unter Bearbeiten > Frei-Transformieren > perspektivisch gibt es noch folgende Alternativen:

Der Filter Objektivkorrektur

Das Hilfslinien-Werkzeug der Upright-Funktion im Camera-Raw-Filter

Der Filter Adaptive Weitwinkelkorrektur

Die Funktion Perspektivisch Verformen

Die Objektivkorrektur und die Transformieren-Werkzeuge wurden beide entwickelt, um typische Perspektivfehler wie Verzerrungen oder stürzende Linien auszugleichen. Während das bei der Objektivkorrektur entweder über eine Automatik oder über Schieberegler durchgeführt wird, bieten die Transformieren-Werkzeuge in Camera Raw auch Funktionen, mit denen Sie Bildlinien in die Vertikale oder Horizontale zwingen und so ganz einfach die Perspektive ändern.

Während in den Transformationssteuerungen des Camera Raw-Filters nur vier Linien für die perspektivische Korrektur zur Verfügung stehen, bietet der Filter Adaptive Weitwinkelkorrektur eine unbegrenzte Anzahl. (Bild: Maike Jarsetz)

Der Filter Adaptive Weitwinkelkorrektur arbeitet nach dem gleichen Prinzip. Die Zahl der Bezugslinien ist hier allerdings unbegrenzt. Mit einem zusätzlichen Polygon-Werkzeug können Sie Flächen im Bild erfassen und diese in ein sauberes Rechteck zwingen.