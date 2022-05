Inhaltsverzeichnis Photovoltaik: Was möglich ist, wenn der Hersteller Ihr Modul nicht mehr liefert Hersteller legen nur wenige Module zurück Secondsol, pvXchange, Rinovasol Global O and M Fazit

Stellen Sie sich vor: Die 20 EEG-Förderjahre Ihrer Photovoltaik-Anlage sind vorbei. Was dann? Verschrotten – ist möglich. Aber sinnvoller ist es, funktionierende Module und Anlagen einfach weiterzubetreiben. Solange, bis sie ihren Geist tatsächlich aufgeben. Doch was, wenn während oder nach der Garantie- oder Gewährleistungszeit von 20 oder teilweise gar 30 Jahren eines oder mehrere Module schwächeln oder aufgrund eines Defekts ausfallen?

In einem solchen Fall ist es ein Vorteil, wenn der Hersteller auch heute noch existiert. Dann liegt es im Bereich des möglichen, dass selbst sehr alte Module noch als Ersatzteil vorrätig sind. Ein Beispiel dafür ist die IBC Solar AG aus Bad Staffelstein. Das Unternehmen wurde 1982 und somit weit vor der Einführung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) im Jahr 2000 und dessen Vorläufers, dem Stromeinspeisungsgesetz aus dem Jahr 1991, gegründet. Udo Möhrstedt, Gründer und Vorstandsvorsitzender von IBC erklärt auf unsere Anfrage: "Wir haben von jedem Modultyp, den wir verkauft haben, eine gewisse Menge eingelagert.“ Wenn also etwas ausfällt, könnte dort Ersatz vorrätig sein.

Aber beileibe nicht mehr alle Importeure oder Großhändler, und schon gar nicht all jene Modulhersteller der 2000er-Jahre aus allen Ecken dieser Welt sind heute noch am Markt. Bekanntlich gab es gerade in Europa im vergangenen Jahrzehnt viele Insolvenzen – das Ende von Solarworld im Jahr 2018 ist nur eines von vielen Beispielen. In anderen Regionen dieser Welt sind Firmenumbenennungen einfach zu realisieren und werden von einem zum anderen Tag wirksam. Da nützen dann auch 25- oder 30-jährige Leistungsgarantien nichts mehr, die oft den Modulen schriftlich beigelegt wurden. In diesen Fällen können Unternehmen weiterhelfen, die sich auf den Handel mit Photovoltaik-Modulen spezialisiert haben.