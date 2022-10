Pi-hole warnt wegen zu vielen DNS-Anfragen

Ich habe Pi-hole so konfiguriert, dass mein Router Pi-hole befragt und ich somit nicht an der Client- oder Router-DHCP-Konfiguration fummeln muss. Nun klemmt allerdings die Namensauflösung sporadisch. In der Weboberfläche taucht die Warnung "Maximum number of concurrent DNS queries reached" auf. Ist das empfohlene Ausschalten der Limits nicht kritisch?

Das Deaktivieren des Rate-Limiting kann in solchen Szenarien die einzig sinnvolle Einstellung sein. Oft genügt schon ein Gerät, das beim Starten viele DNS-Anfragen auslöst. Da bei der von Ihnen gewählten Konfiguration Pi-hole als DNS-Client nur den Router sieht, passiert das bei mehreren im Netz laufenden Geräten sehr schnell. Setzen Sie kurzerhand beide Werte auf 0, dann drosselt Pi-hole eingehende Namensanfragen nicht mehr.

(ps)