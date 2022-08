Inhaltsverzeichnis Picaxe-Einstieg: Vorbereitungen zum Programmieren Signalverarbeitung Übersicht Start mit BASIC Übersicht der Editoren Programme und Treiber installieren Programmierumgebung installieren Picaxe-Chip steuern

In Autos stecken sie inzwischen gleich mehrfach, in der Mikrowelle und im Smartphone sowieso – Mikrocontroller. Sie koordinieren Servos und Motoren, verarbeiten die Signale von Sensoren oder erkennen, wenn wir eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt haben. Abseits industrieller Anwendungen lassen sie sich auch zu Hause und in der Schule einsetzen, um interaktive Projekte zu bauen. Dabei ist ein kompletter Rechner oder Laptop nur zur Programmierung nötig. Anschließend werkelt der Controller eigenständig vor sich hin, solange er Strom hat, und passt auch in kleine Geräte, etwa in einen selbstgebauten Thermometer. Selbst mit Kosten für weitere Bauteile ist er sehr viel günstiger als ein Computer.

Ein Mikrocontroller, mit dem der Einstieg in die Welt des Programmierens und der Schaltung von Hardware besonders einfach ist, ist der Picaxe. Die Picaxe-Chips wurden Ende der 1990er-Jahre von der britischen Firma Revolution Education für den Einsatz im Unterricht entwickelt. Durch die vorinstallierte Firmware lassen sich die Chips auch von Einsteigern programmieren, sodass sich bald eine Bastler-Community bildete. Inzwischen sind mit dem Arduino und weiteren Boards natürlich viele Konkurrenzprodukte hinzugekommen.