Inhaltsverzeichnis Picaxe-Projekt: Elektronischer LED-Würfel im Zahnseidenspender Würfelaugenkombinationen Schaltung bauen Würfel programmieren Bestückung, Verdrahtung und Einbau ins Gehäuse

Bei diesem Projekt handelt es sich um ein elektronisches Abbild eines klassischen Würfels, um eine Zufallszahl zwischen 1 und 6 zu würfeln. Die gewürfelte Zahl wird dabei genauso in Form einer Kombination von 7 LED-Würfelaugen dargestellt wie beim Vorbild. Das Würfeln erfolgt allerdings durch Berühren eines Kontakts – dem Würfelsymbol – mit dem Finger. Dafür nutzen wir die eingebaute Touch-Auswertung des Picaxe. Der verwendete Touchkontakt kostet genau einen Cent und dürfte in jedem Haushalt mehrfach zu finden sein: eine 1-Cent-Münze.

Als Würfel-Gehäuse haben wir einen Zahnseidespender genommen. Dieser ist teilweise milchig-transparent, sodass die LEDs gut von außen sichtbar sind, ohne Löcher in das Gehäuse bohren zu müssen. Der Spender lässt sich außerdem leicht öffnen und verschließen und die dünne Wandstärke ermöglicht ein leicht auswertbares Touch-Signal, wenn der Kontakt von außen gedrückt wird. Da das Gehäuse auch optisch dem Format eines Zahns gleicht, heißt das Projekt "Zahn-W" (gesprochen: Zahnweh), wobei das "W" für "Würfel" steht.

Eine CR2032-Knopfzelle sorgt für die Spannungsversorgung und durch das Aufklappen des Deckels gelangt man an den Ein-Schalter. Beim Einschalten wird eine kurze automatische Kalibrierung des Touch-Sensors vorgenommen. Während des Würfelvorgangs werden die Zufallszahlen dann in schneller Folge angezeigt. Nach Loslassen des Touchsensors läuft der Würfel noch circa zwei bis drei Sekunden nach, um Würflern mit schnellem Auge keinen Vorteil zu verschaffen. Danach wird die gewürfelte Zahl rund zehn Sekunden lang angezeigt. Wenn der Sensor in dieser Zeit nicht gedrückt wird, werden die LEDs abgeschaltet, um Strom zu sparen. Nach drei Minuten Untätigkeit geht der Picaxe in einen Stromsparmodus, um die Batterie zu schonen, und wacht nur noch alle paar Sekunden auf. Damit verhindern wir, dass sich die Batterie zu schnell entlädt, wenn vergessen wird, den Würfel auszuschalten.