Inhaltsverzeichnis Platzverschwender am Mac finden: Mehr Platz auf dem Systemvolume schaffen 1 Mac mit integrierter Speicherverwaltung aufräumen

2 Ungenutzte Daten und Programme löschen Programmreste, Caches und Dubletten Apps, Mediatheken und Backups auslagern Artikel in Mac & i 6/2021 lesen

Möchte man Apples hohe Speicher-Aufpreise nicht zahlen, wird es auf den internen SSDs der Einstiegsmodelle von MacBook Air, MacBook Pro, iMac oder Mac mini schnell eng. Finden die eigenen Dokumente nur noch mit Mühe Platz, ist guter Rat teuer – und der Rückgriff auf externe Speichermedien längst nicht immer eine bequeme Option. Unsere Tipps helfen dabei, schnell Platz zu schaffen und den Speicherplatzbedarf auch langfristig im Griff zu behalten.

1 Mac mit integrierter Speicherverwaltung aufräumen

Der erste Anlaufpunkt für Putzaktionen ist die Funktion "Speicherverwaltung" von macOS, die Sie im Apfelmenü erreichen: "Über diesen Mac" aufrufen und dort im Reiter "Festplatten" auf "Verwalten" klicken. Schneller gehts über Spotlight (Cmd + Leertaste).

Im Abschnitt "Empfehlungen" unterbreitet das Programm einige Optimierungsvorschläge. Hier können Sie das automatische Löschen von geladenen Filmen und E-Mail-Anhängen einschalten und dafür sorgen, dass der Papierkorb Objekte selbsttätig entfernt, die länger als 30 Tage darin liegen. "In iCloud speichern" bietet an, Schreibtisch und Dokumente sowie Fotos optimiert zu speichern und nimmt Ihnen die Arbeit ab, die entsprechenden Optionen in der Systemeinstellung "Apple ID" und in der Fotos-App manuell zu aktivieren. In Folge entfernt macOS bei knappem Speicher selten genutzte Daten von der lokalen Platte beziehungsweise hält nur kompakte Vorschaubilder vor. Bei Bedarf lädt das System die Daten dann wieder aus iCloud. Sie können iCloud-Daten auch gezielt lokal entfernen (siehe Tipp 9).