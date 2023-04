Playstation 5: Die FAQ zum Konsolenkauf

Sonys Playstation 5 ist eine leistungsfähige Spielekonsole der aktuellsten Generation. Sie ist nicht nur aufgrund der Grafikleistung begehrt, sondern auch wegen ihrer einzigartigen Dualsense-Gamepads. Lange war sie schwer zu bekommen. Nun entspannt sich die Marktlage und jeder, der eine Playstation 5 haben möchte, kann diese bei Sony oder im Handel erwerben. In unserer FAQ erfahren Sie alles über die Playstation 5 und was Sie beim Kauf beachten sollten.

Warum gab es einen PS5-Mangel?

Schuld für den Mangel war neben der großen Nachfrage auch ein Chipmangel – Sonys Zulieferer kamen nicht mit der Produktion nach. Lange Zeit musste man Glück haben und zum richtigen Zeitpunkt bei einem "Drop" (wenn bei einem Händler wieder einige Playstations angeboten wurden) vor Ort oder auf dessen Website sein.

Wo bekomme ich eine PS5?

Nachdem Sony zu Jahresbeginn ein Ende der PS5-Knappheit auf dem Markt verkündete, sind die Lieferengpässe langsam zurückgegangen. Mittlerweile ist die PS5 zu kaufen und vorrätig – egal ob im Online-Store, beim Elektronikfachmarkt oder bei Sony selbst.

Was bietet die PS5?

Die Playstation 5 von Sony gehört neben der Xbox Series X zu den aktuellen High-End-Spielekonsolen. Als Prozessor dient ein von AMD entwickelter System-on-Chip (SoC) mit acht bis zu 3,5 GHz schnellen Zen-2-Rechenkernen, 2304 Shader-Einheiten und einem eigenen SSD-Controller. Zudem verfügt die Konsole über 16 GByte DDR6-RAM. Ein wenig knapp ist der interne SSD-Speicher bemessen: Er liegt bei 825 GByte, lässt sich aber intern und extern erweitern.

Eine eiskalte Nacht mit Blick auf einen Saturn-artigen Nachbarplaneten: Spielszene aus dem Open-World-Weltraumspiel "No Man's Sky". (Bild: heise online)

Der Dualsense-Controller gibt besonders präzises Feedback. Neben sehr genauen Vibrationsmotoren sind in den unteren Schultertasten sogenannte Adaptive Trigger verbaut - je nach Spielsituation liegen an zwei Schulterknöpfen unterschiedliche Widerstände an. Bemerkenswert sind auch die Titel der Playstation-Spieleserien wie "God of War Ragnarök", "The Last of Us", "Gran Turismo" oder "Horizon Forbidden West", die nicht auf der Xbox erhältlich sind.

Mittlerweile ist eine überarbeitete Version auf dem Markt, die knapp sechshundert Gramm weniger wiegt als das erste PS5-Modell.

Welche Playstation-5-Versionen gibt es?

Die Playstation 5 wird in zwei Versionen verkauft: Playstation 5 mit optischen Laufwerk für 549 Euro und Playstation 5 Digital Edition zu 449 Euro. Einziger Unterschied ist das Blu-Ray-Laufwerk in der teureren Version für optische Datenträger. Die Playstation 5 Digital Edition kann wiederum ausschließlich über den Playstation-Store mit Spielen versorgt werden.

Welche für Sie die richtige Konsole ist, hängt davon ab, wie Sie sie nutzen wollen. Die Disc-Version kann neben Spielen auch DVD und Blu-ray Disc sowie Ultra HD Blu-ray wiedergeben. Mit dem externen Laufwerk sind Sie flexibler, da Sie nicht nur auf den Store angewiesen sind, sondern unabhängig vom PS-Store Spiele installieren können. Wenn Sie Games ohnehin nur im Download nutzen und physischen Datenträgern wie DVDs nichts mehr abgewinnen können, bietet sich die Digital Edition an.

Was ist im Playstation-5-Lieferumfang dabei?

Mittlerweile wird die PS5 auch in Bundles verkauft, etwa mit einem zweiten Controller oder mit Spielen wie "God of War Ragnarök" oder "Hogwarts Legacy". Das Grundmodell bietet diesen Lieferumfang:

Playstation-5-Konsole

Dualsense Wireless-Controller

Dualsense USB-C-Ladekabel

vorinstalliertes Spiel Astro's Playroom

Standsockel

HDMI-Kabel

Netzkabel

Handbuch

Ist die Playstation 5 abwärtskompatibel?

Was die Playstation 4 betrifft: Ja. Die Playstation 5 ist auch zu den meisten Spielen ihrer Vorgängerkonsole kompatibel. Wenn Sie noch Spiele für die Playstation 4 haben, so können Sie sie auf der PS5 installieren. Einige Spielehersteller bieten dabei einen besonderen Service: Sie können bei der Installation wählen, ob Sie die PS4-Version installieren möchten, oder eine grafisch und technisch aufgebohrte PS5-Version. Je nach Spiel und Entwickler ist das sogar kostenlos möglich.

Aus "God of War", einem Bestseller auf der PS4, der Playstation Plus Kollektion dabei ist: Kratos bekämpft mit seinem Sohn Atreus einen scheinbar übermächtigen Gegner. (Bild: heise online)

Ältere Konsolen wie Playstation 2 oder Playstation 3 werden nicht direkt unterstützt. Sony bietet aber in seinem Playstation-Plus-Premium-Abo eine Cloud-Funktion, in denen ausgewählte Spiele älterer Konsolen über Stream gespielt werden können.

Was ist ein Playstation-Plus-Abo? Wo liegt der Unterschied zwischen Essential, Extra und Premium?

Sony bietet mit Playstation Plus bestimmte Rabatte für den Playstation-Store, Spielesammlungen und Funktionen wie Online- oder Cloud-Gaming im kostenpflichtigen Abo an. Die Beiträge werden monatlich, in Drei-Monats-Raten oder als Jahresbeitrag erhoben. Dabei ist die jährliche Zahlungsweise auf die Monate gerechnet am günstigsten. Die drei Abomodelle und ihre Eigenschaften:

Playstation Plus Essential:

Einzelne besonders herausgehobene Spiele aus dem PS4/PS5-Katalog zum Herunterladen

Online-Multiplayer-Funktion

spezielle Rabatte im Playstation Plus Store

Share Play

Spielhilfe (Tipps und Kniffe durch Druck auf die PS-Taste)

100 GB Cloud Speicher

Preis 8,99 Euro im Monat, 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro bei Jahresabo

Playstation Plus Extra:

Die Dienstmerkmale von Playstation Plus Essential

Spielekatalog PS4/PS5 (laut Sony bis zu 400 Titel)

Ubisoft Classics (Spielereihen wie Far Cry, The Division oder Assasin's Creed)

Preis: 13,99 Euro im Monat, 39,99 Euro für drei Monate und 99,99 Euro im Jahresabo

Playstation Plus Premium:

Die Dienstmerkmale von Playstation Plus Essential und Extra

Spiele zum Testen (zeitlich begrenzte Testversionen)

Klassikerkatalog (eine Auswahl an Spielen von Playstation, Playstation 2, Playstation 3 und PSP)

Cloud-Streaming (über Cloud-Streaming an der Playstation 5 und über PC spielen)

Preis: 16,99 Euro im Monat, 49,99 Euro für drei Monate und 119,99 Euro im Jahresabo

Für Spieler mit Geduld kann es sich lohnen, mit einem Upgrade zu warten: Sony bietet gelegentlich Rabatte für ihre Abos an.

Was ist die Playstation-Plus-Collection?

Die Playstation-Plus-Collection umfasst 19 PS4-Spiele, die PS5-Besitzern mit einem Playstation-Plus-Abonnement kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Dabei ist es egal, ob Sie Essential, Extra oder Premium abonniert haben. Die Gratis-Spielesammlung wurde 2020 zum Start der Playstation 5 angeboten und enthält PS4-Perlen wie "God of War", "The Last of Us", oder "Arkham Knight".

Im Playstation Plus Menü wählen Sie Playstation Plus Collection aus. (Bild: heise online)

Folgende Spiele sind in der Playstation-Plus-Collection enthalten:

"Arkham Knight" "Battlefield 1" "Bloodborne" "Call of Duty Black Ops 3: Zombie Chronicles Edition" "Crash Bandicoot N. Sane Trilogy" "Days Gone" "Detroit Become Human" "Fallout 4" "Final Fantasy 15" "God of War" "Infamous Second Son" "Last Guardian" "Last of Us Remastered" "Monster Hunter: World" "Mortal Kombat X" "Ratchet & Clank" "Resident Evil 7: BioHazard" "Uncharted 4" "Until Dawn"

Indem Sie "Zur Bibliothek hinzufügen" klicken sichern Sie sich das Spiel gratis. (Bild: heise online)

Die Spiele sichern Sie sich, indem Sie im Hauptmenü der Konsole in den Playstation-Plus-Bereich gehen. Im Playstation-Plus-Menü klicken Sie die Schaltfläche "PS Plus Collection" an. Dann sehen Sie die Spieleauswahl. Sie wählen die gewünschten Spiele aus und klicken auf der jeweiligen Seite zum Spiel auf "In Ihre Bibliothek hinzufügen". Das Spiel muss dabei nicht gleich heruntergeladen werden.

Wichtig: Die Tage des Gratisangebots für PS-Plus-Kunden sind gezählt: Nur noch bis zum 9. Mai 2023 stehen die Spiele für die Aufnahme in die eigene Sammlung bereit. Danach fällt die Option weg und die Spiele sind nicht mehr gratis.

Ist die Playstation 5 als Videoplayer tauglich?

Ja, die Playstation 5 spielt in der Disc-Version unterschiedliche Formate ab: verschiedene DVD und Blu-ray-Formate bis zu Ultra HD Blu-ray. Sie schafft dabei Videoauflösungen von 4K (2160p), Full-HD (1080p), sowie 720p. Dabei ist sie High Dynamic Range (HDR) und 5.1-Raumklang-fähig.

Über beide Versionen können zudem Apps von Videodiensten wie Amazon Prime Video, Youtube, Apple TV+, Disney+ oder Netflix genutzt werden. Sony bietet als Zubehör eine Medienfernbedienung an, mit der einige Dienste direkt per Knopfdruck abrufbar sind. Wie sich die Playstation 5 als Mediaplayer im Vergleich zur Xbox Series X schlägt, zeigt unser Vergleich.

Was ist das Besondere an dem Dualsense-Controller?

Der Dualsense-Controller der Playstation 5 bietet ein besonderes Spielgefühl. Die Vibrationsfunktionen funktionieren viel präziser als bei Controllern älterer Konsolen. Der Unterschied wird vor allem mit dem vorinstallierten Spiel Astro's Playroom deutlich. Es führt gezielt in die Funktionen des Controllers ein. Mit Astro, einem kleinen Roboter, erkundet der Spieler verschiedene 3D-Welten. Ob man sich im Sand, Wasser, Schnee oder unter Windböen bewegt, oder ob der kleine Roboter an einem Kabel zieht: Der Controller gibt entsprechend haptisches Feedback.

Spielszene aus "Astro's Playroom". Über die präzise Vibrations-Motoren des Dualsense-Controller der Playstation 5 spürt man quasi nicht nur, wie Roboter Astro durch den Sand stapft, sondern im Hintergrund auch den aufkommenden Sandsturm. (Bild: heise online)

Auch die adaptiven Trigger machen sich beim Spielen bemerkbar. Je nach Spielsituation erhält man nicht nur eine Vibration, sondern auch einen Widerstand in den Tasten. Ob beim Spannen eines Bogens, oder wenn man eine Dose zerdrücken will - man spürt einen Widerstand, den es, wie in der Realität auch, zu überwinden gilt. Mehr Informationen zum Dualsense-Controller finden Sie in diesem Beitrag.

Wie hoch ist der Stromverbrauch der PS5?

Je nach Einsatz ist der Stromverbrauch unterschiedlich. Bei PS5-Spielen in HD verbraucht die Konsole in etwa 200 Watt pro Stunde. Bei Spielen für die PS4 gibt sich die PS5 teilweise sogar genügsamer als die Vorgänger-Konsole: Im Schnitt mit 100 Watt kann sie 40 bis 60 Watt unter einer PS4 Pro liegen, trotz höherer Leistung. Beim Streaming liegt sie etwa zwischen 50 und 60 Watt. In unserem tipps+tricks-Artikel zum PS5-Stromverbrauch finden sich weitere Informationen zum Thema.

Ist die Playstation 5 VR-fähig?

Die Playstation 5 bietet mit der PS VR2 eine leistungsfähige und qualitativ hochwertige Virtual-Reality-Brille an, die aber separat erworben werden muss. Sie ist mit knapp 600 Euro nicht ganz billig. Im Test beeindruckte das PS VR2-Headset durch die einfache Einrichtung und die technische Qualität. Nur die Spieleauswahl könnte größer sein.

Außerdem ist der Vorgänger, die für die Playstation 4 entwickelte PS VR, kompatibel zur aktuellen Konsolengeneration.

Wie lässt sich an der Playstation 5 der Speicher erweitern?

Tatsächlich ist der PS5-Speicher recht knapp bemessen: Von den 825 GByte Speicher sind nur 667 GByte nutzbar, den Rest beansprucht das System. Der Speicher ist erfahrungsgemäß schnell voll, da aktuelle Spiele durchaus mal mehr als 100 GByte einnehmen.

Um ihn zu erweitern, gibt es zwei Möglichkeiten: Auf einer externen USB-Festplatte lassen sich PS5-Spiele und PS4-Spiele speichern, aber aus Geschwindigkeitsgründen nur letztere direkt vom externen Speicher spielen. Die Playstation-5-Spiele lassen sich von dort nur wieder installieren. Der USB-Speicher muss dafür laut Sony 5 Gbit/s oder höher unterstützen und zwischen 250 GB und 8 TByte groß sein. Ein Anschluss über einen USB-Hub ist nicht zulässig.

Mit einer internen Speicherlösung lässt sich der Speicher wiederum voll nutzen. Möglich macht das ein Anschluss für M.2 SSD-Geräte. Erlaubt sind High-Speed-Solid-State-Disks mit mindestens 5500 MByte/s oder schneller. Welche SSDs als Speicher für die PS5 infrage kommen und wie man sie einsetzt, erklären wir in unserem heise+-Fachartikel.

Worauf muss ich beim Kauf einer gebrauchten PS5 achten?

Es gibt verschiedene Dinge, die Sie beim Kauf beachten müssen. Als Erstes den Preis: Lange Zeit verkauften Scalper – Wiederverkäufer – die Geräte mit Preisaufschlag, um die Knappheit auszunutzen. Da jetzt die Konsole ohne Probleme im Handel zu finden ist, gibt es auch keinen Grund, die Konsole zu einem höheren Preis zu kaufen.

Ansonsten sollte wie bei jedem Gebrauchtkauf das Gerät sorgsam geprüft werden. Lassen Sie es sich vom Verkäufer vorführen. Es kann sehr frustrierend sein, wenn am Controller eine Taste oder eine Funktion defekt ist. Am besten alle Tasten und Funktionen durchprobieren. Testen Sie außerdem auch das Laufwerk. Ansonsten gilt: Seien Sie wachsam, und lassen Sie sich nicht zu unbedachten Überweisungen verleiten. Was Sie grade beim Online-Gebrauchtkauf noch beachten müssen, finden Sie in unserem Ratgeber zum Thema Kaufen bei Ebay-Kleinanzeigen.

