Podcast-Produktion: Hochwertige Audioaufzeichnungen kostenlos mit Zencastr Hohe Qualität

Einige Plattformen schalten teilnehmende Personen ähnlich wie Zoom auf einer Weboberfläche zusammen, legen dabei aber besonderen Wert auf eine latenzarme, astreine Video- und vor allem Audioverbindung. Die Anbieter konzipieren ihre Produkte vorrangig für Podcasts und Livestreams. Sie speichern die Audiospuren im lokalen Browser ab und laden sie am Ende der Session automatisch zum Anbieter hoch, der sie zusammenmixt, bearbeitet und ein fertiges Produkt zum Download bereitstellt.

Beispiele sind Riverside, Squadcast und StreamYard. Sie kosten allerdings mindestens 20 Euro pro Monat – zu viel für jemanden, der eher gelegentlich etwa mal den Hobby-Podcast mit einem Remote-Interview bereichern möchte. Eine Ausnahme bildet die Plattform Zencastr. Sie bietet einen kostenlosen "Free"-Account an, mit dem Sie nach der Onlineregistrierung sofort loslegen können. Ein kleines Hindernis: Bislang ist der Dienst nur in englischer Sprache verfügbar.

Nach dem Einloggen präsentiert Zencastr ein übersichtliches Dashboard ("Playground"). Möchten Sie einen Podcast starten, legen Sie ihn am besten als "Show" an und fügen dann die "Episodes" jeweils dieser Show hinzu. Um eine Aufzeichnung vorzubereiten, klicken Sie auf "+New" oben rechts, wählen "Episode" im Drop-down-Menü und drücken das überdimensionale "Record Episode"-Icon.