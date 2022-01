Inhaltsverzeichnis Polarlichter fotografieren: So organisieren Sie Ihre Fotoreise nach Nordnorwegen Polarlichter: Was sehen und fotografieren wir da? Reiseplanung: Die entscheidenden Fragen Das gehört ins Gepäck – eine typische Packliste Planung Ihrer Polarlichtnacht Wie Sie Polarlichter richtig fotografieren Tipps zum Schluss: Winterliche Fotoreise mit dem Wohnmobil Artikel in c't Fotografie 1/2022 lesen

Fast allein stehe ich mit meinem Campingbus auf dem kleinen Campingplatz "Fjordbotn" auf Senja, der zweitgrößten Insel Norwegens – etwa 350 km nördlich des Polarkreises. Es ist Anfang November und ich erlebe gerade einen Jahrhundertschnee. Wenige Meter vor meiner "Haustür" liegt ein Fjord, der in der kommenden Nacht sogar zufrieren soll. Für mich eine ideale Kulisse, denn ich bin Polarlichtjägerin und, wenn die Wolkendecke zumindest ein paar Lücken zeigt, werde ich dieses besondere Himmelsphänomen heute hier beobachten und mit der Kamera festhalten können.

Und tatsächlich, ich muss gar nicht lang warten. Gegen 21 Uhr sehe ich beim Blick aus dem Fenster meines warmen Campers die ersten Polarlichter am Himmel tanzen. Nun aber nichts wie raus in die Kälte! Dick eingepackt stiefle ich durch die hohen Schneeberge in Richtung Fjordufer. Bis zum Oberschenkel stecke ich in der weißen Pracht. Wahnsinn! Unter diesen Bedingungen ist es nicht leicht, das Stativ stabil aufzustellen. Irgendwann schaffe ich es und mache die ersten Aufnahmen. Wie betäubt durch die Kälte und den fantastischen Anblick des zugefrorenen Fjords mit mystischem Nebel und grell leuchtenden Polarlichtern darüber, mache ich weitere Bilder und laufe verschiedene Spots entlang des Campingplatzes ab. Solche Nächte sind immer wieder magisch – ich kann einfach nicht genug davon bekommen!

Der Campingplatz "Fjordbotn" auf Senja bietet auch tagsüber traumhafte Landschaftsmotive.

Stehen Polarlichter bei Ihnen noch auf der Liste der unerledigten Dinge im Leben, oder wollen Sie die magischen Lichter zum wiederholten Mal erleben? Dieser Artikel gibt Ihnen praktische Hinweise für Ihre eigene Polarlichtreise nach Nordnorwegen an die Hand und zeigt Ihnen fantastische Fotospots. Und natürlich soll es auch an Tipps zur Polarlichtfotografie und passendem Equipment nicht mangeln.