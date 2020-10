Inhaltsverzeichnis Porträts auf Distanz: Foto-Shootings mit der Webcam realisieren Drei Fotografen – drei Bildkonzepte Die Technik Ausblick und Fazit Artikel in c't Digitale Fotografie 5/2020 lesen

Bis vor wenigen Monaten nutzte man Webcams vor allem zur Überwachung von Baustellen und Grundstücken, als Wettercams auf Tourismusportalen oder in Unternehmen für Videokonferenzen. Mit der Einführung der Corona-bedingten Kontaktbeschränkungen entdeckten Fotografen sie für sich.

Zwar kann man mit Webcams auch fotografieren, jedoch eignen sich die Bilder aufgrund ihrer geringen Auflösung bestenfalls fürs Web, beispielsweise als Profilbild in Communitys. Fotos, die als Screenshot über Skype, FaceTime und Co. entstehen, büßen durch die Übertragung des Videobildes sogar zusätzlich an Qualität ein. Für die Fotografen steht die Auflösung jedoch nicht an erster Stelle. Sie profitieren von der neuen und ungewohnten Rollenverteilung zwischen Fotograf und Model, die einen Raum für Kreativität schafft und Bilder in einem ganz eigenen Stil hervorbringt.