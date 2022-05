Positionierung des Monitorbilds

Mein 4K-TV von Samsung hat ein Elektronikproblem am Panel, weshalb nun das rechte Viertel schwarz bleibt, während der Rest des Bildschirms einwandfrei funktioniert. Nun wollte ich ihn gewissermaßen als 3K-Monitor über HDMI an einem PC betreiben. Ich habe schon verschiedene Tools probiert und es auch geschafft, unter dem Windows Desktop eine passende Auflösung einzustellen. Leider zentriert der TV aber das Bild und ich brauche es ja in den linken drei Vierteln des Bildschirms. Welches Tool erlaubt mir denn, das richtig einzustellen?

Ein solches Tool ist uns nicht bekannt, aber über folgenden Umweg können Sie den Bildschirm weiter nutzen: Stellen Sie die physikalische Auflösung des Displays ein. Öffnen Sie dann auf dem TV unter Windows zwei Fenster und fixieren Sie das Fenster, in dem sie tatsächlich arbeiten wollen, auf der linken Hälfte und das andere auf der anderen Seite. Hierfür klicken Sie mit dem Cursor zuerst in das gewünschte Fenster und schubsen es mit Windows+links auf die linke Seite. Das andere verschieben Sie mit einem Klick ins Fenster auf die rechte Seite. Die Grenzlinie zwischen den Fenstern können Sie anschließend mit der Maus so verschieben, dass das Arbeitsfenster im linken 3/4 des TV-Displays liegt und das ungenutzte im defekten Bereich. Das erscheint umständlich, aber man gewöhnt sich schnell an die Tastenkombination Windows+links und Windows+ rechts.

Noch eine Anmerkung zu Ihrem Hardwarefehler: Möglicherweise ist die Platine defekt oder es handelt sich um einen Wackelkontakt am Anschluss der Platine oder dem Timing-Controller. Bei einem Wackelkontakt können Sie den Fehler mit etwas Bastelei eventuell selbst beheben oder in einem Repair-Café um Unterstützung bitten.

Bei einer fehlerhaften Anzeige eines TV-Geräts lohnt es sich, im Inneren nach Wackelkontakten zu suchen. Die auf den Bildern gekennzeichneten Stellen sind nach unseren Erfahrungen dafür anfällig (links: geöffnetes TV mit Video-Platine, rechts: TV mit zusätzlichem Timing-Controller).

(uk)