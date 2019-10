Inhaltsverzeichnis PowerPoint-Präsentationen mit Folienmastern professionell gestalten Einen eigenen Master bauen Logos einbauen Fremde Master verwenden Artikel in c't 23/2019 lesen

Mit den Folienmastern in PowerPoint verpasst man Präsentationen einen einheitlichen Look. Als Folienmaster wird in der Software die Summe aller Definitionen bezeichnet, die Aufbau und Gestaltung der Folien einer Präsentation festlegen. Platziert man im Folienmaster etwa ein Firmenlogo, erscheint dieses auf sämtlichen Folien.

Ein Master umfasst immer den ganzen Satz an Folien-Layouts mit Namen wie "Titel und Inhalt", "Vergleich", "Bild mit Überschrift" und so weiter. PowerPoint legt in einer Masterdatei zunächst die 12 Standard-Layouts an. Der Benutzer kann einzelne davon löschen und auch neue hinzufügen. Hat man den Folienmaster befüllt, lassen sich bequem die eigentlichen Inhalte der Präsentation einfügen. Etwas schwieriger wird es, wenn erst die Inhalte da sind und man ihnen im Nachhinein einen neuen Master überstreift.

Zum Master gehört auch ein Farbschema – das kann eines der in PowerPoint mitgelieferten Farbsets sein oder eine selbst zusammengestellte Gruppe von zwölf Farben. Wenn im Master das Firmenlogo oder ein vergleichbares zentrales Element verwendet wird, kann man das Set aus darin verwendeten Farben individuell zusammenstellen. Auch die Standard-Schriftarten werden durch den Folienmaster bestimmt. Man kann eine Schriftart für die Überschriften und eine zweite für alle anderen Text-Platzhalter auswählen. Wer Einheitlichkeit vorzieht, legt einfach zweimal dieselbe Schrift fest.